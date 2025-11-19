Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Condueix ebri i fent ziga-zagues, es canvia amb el copilot que també anava begut i acaben el dos denunciats

Uns testimonis van enregistrar els fets, que van tenir lloc a la C-17, al seu pas per Vic

El vehicle infractor enregistrat per un usuari

El vehicle infractor enregistrat per un usuari / Mossos d'Esquadra

ACN

Vic

Els Mossos han denunciat penalment dos homes, de 29 i 39 anys, com a presumptes autors d'un delicte contra la seguretat viària per conduir sota els efectes de l'alcohol. Va passar el 26 d'octubre a Vic, pels volts de les 22 h. La policia va rebre l'avís d'uns testimonis que, mentre circulaven per la C-17 al seu pas per Vic, van veure un vehicle fent ziga-zagues i frenant bruscament.

Mentre la patrulla es dirigia al lloc, els testimonis van veure com es van aturar i el copilot va passar a conduir. Tot i el canvi, el vehicle seguia amb una conducció erràtica.

En la prova d'alcoholèmia, el conductor va donar un resultat de 0,69 mg/l, gairebé tres vegades el límit permès, mentre que l'acompanyant va donar 0,92 mg/l.

