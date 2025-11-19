Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Igualtat activa un servei especialitzat en violència masclista digital

Oferirà una atenció integral a través de suport psicològic, assessorament jurídic i intervenció tecnològica

La consellera d’Igualtat i Feminisme, Eva Menor, inaugurant ahir el nou SIE de l’Hospitalet de Llobregat

La consellera d’Igualtat i Feminisme, Eva Menor, inaugurant ahir el nou SIE de l’Hospitalet de Llobregat / ACN

Montse Baraza

Barcelona

El Departament d’Igualtat i Feminismes de la Generalitat està posant en marxa el nou Servei d’Intervenció Especialitzada en Violències Masclistes Digitals (SIEDI). Així ho va anunciar ahir, durant la presentació de la campanya institucional amb motiu del 25N, dia internacional per a l’erradicació de la violència contra les dones, la consellera Eva Menor, que va explicar que el servei ja té la web activa i estarà plenament operatiu en tots els canals en les pròximes setmanes, abans que acabi l’any.

El SIE Digital és el primer servei públic especialitzat en violències masclistes digitals de Catalunya, a Espanya i un dels primers a Europa. Oferirà una atenció integral a través de suport psicològic, assessorament jurídic i intervenció tecnològica, i treballarà en coordinació directa amb la Direcció General per a l’Erradicació de les Violències Masclistes (DGEVM) i amb els circuits territorials d’atenció (SIE, SIAD, Mossos d’Esquadra, Justícia i serveis socials). Segons va dir Menor, el servei comptarà amb una desena de professionals i permetrà accedir a un xat interactiu per buscar assessorament.

TEMES

