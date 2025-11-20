Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Interrompuda l'R3 de Rodalies entre La Garriga i Puigcerdà

Una incidència en els sistemes de regulació del tràfic fa tallar el trànsit temporalment

Trens de Rodalies amb la pintura de la Generalitat i la de Renfe

Trens de Rodalies amb la pintura de la Generalitat i la de Renfe / Europa Press

EP

Barcelona

La circulació de la línia R3 de Rodalies està interrompuda entre La Garriga i Puigcerdà des d'aquest dijous a les 7.21 hores. El motiu de l'afectació es deu a una incidència en els sistemes de regulació del tràfic entre aquestes estacions, ha informat Adif en un missatge a 'X'.

Han afegit que personal d'Adif treballa per solucionar aquesta incidència "el més aviat possible".

TEMES

