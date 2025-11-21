Estat del trànsit: alerta per neu en aquestes carreteres
El dia ha arrencat amb temperatures per sota els zero graus a gairebé tota la meitat nord de Catalunya
Regió7
La jornada d'aquest divendres, 21 de novembre, ha començat mb una temperatura per sota de zero graus a gairebé tot l'interior de la meitat nord de Catalunya. Al litoral es mou al voltant dels 5 °C i una mica per sota a Ponent. La baixada més important s'ha donat al Pirineu i diferents sectors del litoral.
Arran d'aquest fred i les precipitacions que han caigut en forma de neu a les zones més altres del país, el Servei Català de Trànsit adverteix que calen cadenes per circular en les següents carreteres:
- C-28 Port Bonaigua
- C-142b pla de Beret
- L-500/L-501 Vall de Boí
- L-510 Alins
- L-504 Lladorre
També s'ha restringit la circulació als vehicles articulats a l'N-230 Vilaller-Vielha e Mijaran.
A les cotes més altes, la nevada ha anat acompanyada de fortes ratxes de vent entorn dels 50-60 km/h i de valors de temperatura de -10 graus, i en alguns punts fins i tot inferiors.
