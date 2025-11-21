Repartiment de paqueteria
L’altra cara del comerç electrònic: els accidents greus i mortals amb furgonetes pugen un 19% a Catalunya
Des de començament d’any, han mort set ocupants d’aquests vehicles en sinistres en vies interurbanes
Germán González
Aquest 2025 han mort 7 ocupants de furgoneta en accident de trànsit en vies interurbanes a Catalunya, una xifra similar a les del 2024, quan van ser 9 les víctimes mortals, segons dades del Servei Català de Trànsit. No obstant, si comparem el període entre gener i febrer del 2024 i 2025 s’ha produït un increment aproximat del 19% dels sinistres greus i mortals amb furgonetes implicades.
Des de la pandèmia el comerç electrònic ha suposat un important augment de les vendes i amb això ha augmentat el transport de mercaderies amb vehicles de menys de 3.500 kg, com són les furgonetes, així com el parc mòbil existent d’aquesta tipologia de vehicles, ideals per al repartiment de paqueteria. «Per això hi ha més accidents», assenyalen desde la Divisió de Trànsit dels Mossos d’Esquadra. Afegeixen que «l’alarma salta quan són més greus o es registren més positius de drogues o alcohol en aquest col·lectiu, ja que són conductors professionals».
{"zeta-highlight":[]}
Els Mossos focalitzen les seves inspeccions en els repartidors que solen fer llargues distàncies, ja que les furgonetes no tenen mesures de control com els camioners, que disposen d’un tacògraf pel qual estan obligats a parar cada cert temps per descansar. Per això, els agents solen establir aquests controls en punts pels quals passen furgonetes amb rutes més llargues, com l’ A-2 per detectar els que fan el trajecte entre Barcelona i Madrid o de Barcelona a Saragossa, i també en vies utilitzades per al transport dins de Catalunya. Es tracta de controls d’alcohol i drogues en els quals també es constata si hi ha un «excés de conducció» per part del transportista.
«Amb l’estrès de fer el repartiment i arribar a temps, els transportistes es distreuen, especialment amb el mòbil»
El director del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamiel, assenyala que entre les causes concurrents en els accidents de furgonetes hi ha la distracció, principalment vinculades a l’ús del telèfon mòbil mentre se circula. «Probablement és per tota l’activitat laboral que han de programar, arribar a temps i revisar», indica Lamiel. «Amb l’estrès de fer el repartiment, els transportistes es distreuen, especialment amb el mòbil», diagnostica.
Remarca Lamiel que en els cursos de recuperació dels punts del permís de circulació cada vegada hi ha més conductors de furgoneta que els han perdut.
{"zeta-highlight":[]}
Del total de 1.853 sinistres amb furgonetes i camions implicats en zona interurbana aquest any a Catalunya, 629 van ser per infraccions d’una norma de circulació i 476 per distraccions. Aquest 2025, han mort 10 ocupants de camions i 7 de furgoneta en accident de trànsit en zona interurbana. En el mateix període de l’any passat van perdre la vida 5 camioners i 9 conductors de furgoneta.
Dins de les campanyes preventives per evitar conductes de risc a la xarxa viària catalana, aquesta setmana el Servei Català de Trànsit en coordinació amb Mossos d’Esquadra i diverses policies locals faran una actuació per controlar la sinistralitat de camions i furgonetes.
En concret es vigila transports pesants i lleugers de mercaderia per evitar factors de risc importants en la mobilitat com la velocitat, el consum d’alcohol i drogues, les distraccions i l’ús d’elements de seguretat passiva. També controlaran altres aspectes com les característiques del vehicle (excés de pes, seguretat de la càrrega i estiba o possibles defectes tècnics), el temps de conducció i descans del conductor (tacògraf) i que la documentació sigui la correcta i sigui vigent.
A la campanya policial de l’any passat per aquest tipus de transport, es van efectuar en una setmana 433 controls policials a camions i furgonetes, es van imposar 1.570 denúncies i 22 vehicles van ser immobilitzats.
Trànsit recorda que el manteniment dels vehicles, respectar els límits de velocitat, evitar distraccions, així com descansar cada dues hores quan es realitzin trajectes de llarg recorregut per evitar una acumulació de fatiga, són mesures primordials per millorar la seguretat viària dels conductors de camions i furgonetes.
