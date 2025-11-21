Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Investigació

Mor una nena de 6 anys a València després d’un tractament dental

La Generalitat Valenciana obre una investigació després d’ingressar a l’uci una altra menor de 4 anys procedent de la mateixa clínica, de la localitat d’Algemesí

Accés d’urgències a l’Hospital de la Ribera, on van ser traslladades les dues menors.

Accés d’urgències a l’Hospital de la Ribera, on van ser traslladades les dues menors. / PERALES IBORRA

Pascual Fandos / Lluís Pérez

Alzira (Valencia)

El Servei d’Inspecció de la Conselleria valenciana de Sanitat ha obert un expedient informatiu per aclarir les circumstàncies de la mort d’una nena de 6 anys, veïna de la localitat valenciana d’Algemesí, que va arribar dijous a la tarda a l’Hospital Universitari de la Ribera en parada cardiorespiratòria després d’haver sigut atesa prèviament en una clínica dental privada, de la qual també procedia una altra pacient de quatre anys que havia arribat a l’hospital aquella mateixa tarda amb un episodi de febre, vòmits i somnolència, i que va ser evacuada en una SAMU a la Unitat de Cures Intensives Pediàtriques de l’Hospital Clínic Universitari de València, on es manté ingressada, segons han confirmat fonts sanitàries.

La nena morta va ingressar al Servei d’Urgències de l’Hospital de la Ribera a les 16.52 hores. Segons fonts de la conselleria, havia rebut un tractament al matí en una clínica dental privada i, pel que sembla, ja a casa, es va sentir indisposta. Les mateixes fonts assenyalen que la menor va ingressar ja en parada cardiorespiratòria. Els facultatius van intentar la reanimació sense èxit i van declarar exitus judicial, perquè s’informés les autoritats judicials per a la seva investigació.

Es dona la circumstància que a les 15.11 hores del mateix dijous havia anat a Urgències de l’Hospital de la Ribera una altra nena, de 4 anys i procedent de la mateixa clínica dental, amb episodi de febre, vòmits i somnolència. Després de la seva estabilització i la valoració pertinent, els facultatius van decidir el seu trasllat a SAMU a la Unitat de Cures Intensives Pediàtriques de l’Hospital Clínic Universitari de València, on es manté ingressada.

El Servei d’Inspecció de la Conselleria de Sanitat ha iniciat aquest divendres un expedient informatiu per aclarir les circumstàncies del que ha passat. Pel que sembla, les dues havien sigut assistides en una clínica d’Alzira.

