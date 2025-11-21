Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Mor atropellat un noi de 21 anys que havia baixat del seu cotxe avariat a la C-17

El vehicle del jove va quedar aturat al carril ràpid de l'autovia i ell n'havia sortit

Senyalització d'un accident de trànsit.

Senyalització d'un accident de trànsit. / Mossos d'Esquadra

Pau Brunet

Pau Brunet

Manresa

El conductor d'un vehicle que havia quedat aturat per una avaria al carril ràpid de la C-17 va morir atropellat anit per un altre turisme. La víctima és un jove de 21 anys, C.J.P., veí de Canovelles.

L'accident va tenir lloc cap a 3/4 d'11 de la nit al punt quilomètric 16,5 de la C-17, al municipi de Parets del Vallès (Vallès Oriental). Segons el Servei Català de Trànsit, el cotxe de la víctima -on també viatjava una acompanyant- es va aturar al carrir ràpid de l'autovia. El noi en va sortir i aleshores un segon turisme va impactar contra ell i contra el seu cotxe. Tant la conductora d'aquest segon vehicle com l'acompanyant de la víctima van resultar il·leses.

Arran del sinistre es van activar quatre patrulles dels Mossos d'Esquadra, cinc dotacions dels Bombers de la Generalitat i quatre del SEM.

TEMES

