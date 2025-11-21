Nou incendi en un altre restaurant dels germans Roca en menys d’un mes: foc a la cuina del Normal
S'han desallotjat veïns del bloc del Barri Vell de Girona i una persona amb mobilitat reduïda ha quedat confinada a casa seva
Eva Batlle
Ensurt aquest divendres de matinada al Barri Vell de Girona per un incendi al restaurant Normal dels germans Roca, que no ha provocat ferits.
Els Bombers s’han desplaçat amb sis dotacions després de rebre l’avís, a un quart d’una, alertats que sortia fum de la part superior del local, situat a la plaça de l’Oli i integrat en un edifici amb dues escales.
En arribar-hi, els efectius han constatat que molts veïns ja s’estaven desallotjant pel seu compte i han acabat de fer sortir tothom, excepte una persona amb mobilitat reduïda que ha quedat confinada a casa seva, al quart pis.
Els Bombers han detectat que alguna cosa cremava al celobert i han comprovat que l’origen del foc era la xemeneia del restaurant. Les espurnes havien pres en materials propers i havien anat fins al celobert.
El foc s’ha pogut extingir ràpidament -pocs minuts després de la una i, un cop apagat, s’ha iniciat la ventilació i les tasques de revisió.
Altell i cuina
Durant la inspecció, han trobat restes de brases actives a la xemeneia, que han acabat d’extingir. A les dues de la matinada, el local ja estava ventilat i s’ha pogut començar la revisió dels pisos superiors. Finalment, el foc ha afectat l’altell del restaurant i part de la cuina propera a la campana, segons han informat els Bombers.
Els serveis d’emergència també han avisat les companyies de subministrament i han tallat les claus de pas. A dos quarts de set, els veïns han pogut tornar a casa.
A banda dels Bombers, fins a la zona també s’hi han desplaçat la Policia Municipal de Girona i el SEM.
Aquest és el segon incendi recent en un establiment dels germans Roca: fa pocs dies, al restaurant Mas Marroch de Vilablareix, va cremar completament la cúpula de fusta i altres estances adjacents.
Obriran "al més aviat possible"
Les reaccions no han tardat a fer-se sentir. El germà mitjà dels Roca, Josep, ha informat del succés a través de la xarxa X, on ha explicat que ningú havia pres mal i ha agraït la feina dels Bombers i de la Policia Municipal de Girona. També ha assegurat que no ha estat “res greu que no es pugui arreglar” i que intentaran “obrir al més aviat possible”, tot detallant que l’incendi s’ha originat a la cuina i ha provocat “poca destrossa”. A més, ha lamentat “les molèsties als veïns i als companys del Mur” arran de l’incident.
- Núria Cadenes, autora de ‘Qui salva una vida’: 'La Gestapo va anar a buscar mossèn Joan a Organyà i li van donar una pallissa
- Les empreses del Bages van facturar el 2023 el 5,5% més que l'any anterior
- Educació reconeix un centenar de professionals d'ensenyament que s'han jubilat l'últim curs
- La Buresa de Manresa recupera el que la dictadura li va prendre
- Familiars de la residència Sant Bernabé de Berga denuncien una situació 'inhumana, insostenible i cada vegada més greu
- «Actuar al Kursaal és el que em fa més il·lusió de la gira de Mamma Mia!»
- L’Ajuntament de Manresa afronta 51 contenciosos més pels diners que han de pagar propietaris de Guimerà
- Fotos inèdites de la repressió posterior a la mort de Franco