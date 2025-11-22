Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Dos incendis en llars de foc a la regió en una jornada marcada pel fred i el vent

Els Bombers reben cinc avisos per incidències relacionades amb el vent a les comarques centrals

Una persona passejant els gossos per un carrer de Ger (Cerdanya) que ha quedat emblanquinat per la neu

Una persona passejant els gossos per un carrer de Ger (Cerdanya) que ha quedat emblanquinat per la neu / Albert L. Cobo

Regió7 / ACN

Manresa / Barcelona

Els Bombers han atès aquest divendres nou serveis per incendis en xemeneies i estufes a Catalunya, dos dels quals a la regió central. Es tracta de d'un foc de xemeneia a Santa Maria de Merlés i un d' estufa de pèl·lets a Puigcerdà.

D'altra banda, el cos ha rebut entre les 13 i les 22 hores un total de 43 avisos per incidències relacionades amb el fort vent, cinc d'elles a les comarques centrals.

Protecció Civil ha activat l'alerta del pla Vencat davant la previsió de fortes ratxes de vent al nord de Catalunya, que poden superar els 90 km/h a tota la zona del Pirineu, Prepirineu i Empordà fins dissabte al migdia. El vent bufarà de component nord. L'episodi podria afectar especialment, en el cas de la regió central, el Berguedà i la Cerdanya.

Atès que en diversos punts del Pirineu i Prepirineu també hi ha nevat en les darreres hores, el vent pot provocar el fenomen del torb. Per aquest motiu, Protecció Civil demana extremar la prudència i evitar les activitats d'alta muntanya.

D'altra banda, fins al vespre de dissabte es poden produir onades superiors als tres metres, amb mar de fons de component nord a l'Alt Empordà, a la zona del cap de Creus i del cap de Begur.

A més, es troba en prealerta el pla Neucat, per la previsió de nevades, que poden acumular gruixos de més de cinc centímetres a la Vall d'Aran, a partir de la cota de 700 metres. La previsió indica que la nevada es mantindrà fins la matinada d'aquest dissabte.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents