Dos incendis en llars de foc a la regió en una jornada marcada pel fred i el vent
Els Bombers reben cinc avisos per incidències relacionades amb el vent a les comarques centrals
Regió7 / ACN
Els Bombers han atès aquest divendres nou serveis per incendis en xemeneies i estufes a Catalunya, dos dels quals a la regió central. Es tracta de d'un foc de xemeneia a Santa Maria de Merlés i un d' estufa de pèl·lets a Puigcerdà.
D'altra banda, el cos ha rebut entre les 13 i les 22 hores un total de 43 avisos per incidències relacionades amb el fort vent, cinc d'elles a les comarques centrals.
Protecció Civil ha activat l'alerta del pla Vencat davant la previsió de fortes ratxes de vent al nord de Catalunya, que poden superar els 90 km/h a tota la zona del Pirineu, Prepirineu i Empordà fins dissabte al migdia. El vent bufarà de component nord. L'episodi podria afectar especialment, en el cas de la regió central, el Berguedà i la Cerdanya.
Atès que en diversos punts del Pirineu i Prepirineu també hi ha nevat en les darreres hores, el vent pot provocar el fenomen del torb. Per aquest motiu, Protecció Civil demana extremar la prudència i evitar les activitats d'alta muntanya.
D'altra banda, fins al vespre de dissabte es poden produir onades superiors als tres metres, amb mar de fons de component nord a l'Alt Empordà, a la zona del cap de Creus i del cap de Begur.
A més, es troba en prealerta el pla Neucat, per la previsió de nevades, que poden acumular gruixos de més de cinc centímetres a la Vall d'Aran, a partir de la cota de 700 metres. La previsió indica que la nevada es mantindrà fins la matinada d'aquest dissabte.
