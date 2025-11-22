Estat del trànsit: alerta per neu en aquestes carreteres
La circulació en prop d'una desena de vies exigeix l'ús de cadenes
Regió7
La jornada d’aquest dissabte ha començat amb un ambient marcadament hivernal. Les temperatures han tornat a baixar per sota dels zero graus a pràcticament tot l’interior de la meitat nord de Catalunya. Com a conseqüència d’aquest fred intens i de les nevades caigudes a les cotes més altes del territori, el Servei Català de Trànsit manté actiu l’avís de circulació amb cadenes en les següents carreteres:
- N-260 - Guils de Cerdanya
- C-28 – Port de la Bonaigua
- C-142b – Pla de Beret
- L-500 / L-501 – Vall de Boí
- L-510 – Alins
- L-504 – Lladorre
A més, continua tallada la BV-4024, d’accés a Coll de Pal, i segueix restringida la circulació de vehicles pesants a l’N-260, a Montferrer i Castellbò.
En diversos punts del Pirineu i Prepirineu la nevada de les últimes hores, combinada amb el vent, pot provocar torb. Davant d’aquest risc, Protecció Civil demana extremar la prudència en la mobilitat i evitar les activitats d’alta muntanya al llarg d’aquesta jornada.
- Andreu Buenafuente abandona TVE de manera inesperada per prescripció mèdica: «He de parar una mica»
- Les fires i festes que no et pots perdre aquest cap de setmana
- Amb l'elevada demanda d'entrades que hem tingut hauríem pogut omplir 14 funcions de Mamma Mia!
- Educació reconeix un centenar de professionals d'ensenyament que s'han jubilat l'últim curs
- Les empreses del Bages van facturar el 2023 el 5,5% més que l'any anterior
- Mor el conductor d’una furgoneta en sortir-se de la carretera a Avinyó
- L'amor aterra al Bages: el Vermut per a solters on «els mòbils no juguen, però sí que ho fan les mirades»
- Pilar Lumbreras, caputxina que aleshores es preparava per entrar al convent de Manresa: «Ho vaig viure amb el neguit de què passaria»