Estat del trànsit: alerta per neu en aquestes carreteres

La circulació en prop d'una desena de vies exigeix l'ús de cadenes

La Farga de Moles, a l'Alt Urgell, nevada

La Farga de Moles, a l'Alt Urgell, nevada / Mossos d'Esquadra

Regió7

Manresa

La jornada d’aquest dissabte ha començat amb un ambient marcadament hivernal. Les temperatures han tornat a baixar per sota dels zero graus a pràcticament tot l’interior de la meitat nord de Catalunya. Com a conseqüència d’aquest fred intens i de les nevades caigudes a les cotes més altes del territori, el Servei Català de Trànsit manté actiu l’avís de circulació amb cadenes en les següents carreteres:

  • N-260 - Guils de Cerdanya
  • C-28 – Port de la Bonaigua
  • C-142b – Pla de Beret
  • L-500 / L-501 – Vall de Boí
  • L-510 – Alins
  • L-504 – Lladorre

A més, continua tallada la BV-4024, d’accés a Coll de Pal, i segueix restringida la circulació de vehicles pesants a l’N-260, a Montferrer i Castellbò.

En diversos punts del Pirineu i Prepirineu la nevada de les últimes hores, combinada amb el vent, pot provocar torb. Davant d’aquest risc, Protecció Civil demana extremar la prudència en la mobilitat i evitar les activitats d’alta muntanya al llarg d’aquesta jornada.

