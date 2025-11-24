Criminalitat en sis mesos
El pla contra la multireincidència dels Mossos deixa 470 detinguts, 180 investigats i 24.000 identificats
En investigacions d’aquest operatiu específic s’han recuperat 2.000 mòbils robats amb 24 detinguts
Germán González
Fa mig any els Mossos d’Esquadra van posar en marxa el pla Kanpai per acabar amb els delinqüents persistents, aquells que fan del delicte, principalment robatoris i furts, la seva forma de vida. El primer balanç d’aquests dispositius, que s’han portat a terme a 28 localitats catalanes, deixa 470 detinguts, amb més de 4.000 antecedents, 180 investigats, amb uns mil antecedents, i 24.000 identificats, amb 53.000 antecedents.
A més, dins del Kanpai també s’actua contra les xarxes de compra d’objectes robats, els anomenats receptadors, cosa que incrementa la pressió policial sobre els delinqüents. En aquest sentit, s’han realitzat diverses investigacions contra lladres de telèfons mòbils, l’objecte més sostret, que han deixat 24 detinguts i 18 investigats per receptació. Els agents han recuperat 2.000 terminals robats i 115.850 euros en efectiu.
La consellera d’Interior i Seguretat Pública, Núria Parlon, el director general de la Policia, Josep Lluís Trapero, i el comissari en cap dels Mossos d’Esquadra, Miquel Esquius, han presentat aquestes dades registrades en 135 dispositius desplegats a 28 ciutats catalanes en sis mesos, principalment Barcelona i l’àrea metropolitana, en els quals han participat 6.300 agents de diversos cossos policials, dels quals 4.800 són mossos.
En aquest sentit, Parlon ha assenyalat que el Kanpai és un pla «pioner a Catalunya i específic per combatre la multireincidència» que hi ha a tot Catalunya i que també permet acabar amb la percepció d’inseguretat de la ciutadania. Per això, ha remarcat la importància de la planificació d’aquests dispositius gràcies a la intel·ligència policial, cosa que permet centrar-se en espais concrets en les quals hi ha més delictes, i la coordinació entre cossos policials, amb policies locals, Policia Nacional i Policia Portuària, a més de vigilància privada en zones de lleure, establiments comercials i transport públic i inspecció de treball.
«El pla Kanpai ha vingut per quedar-se, és un instrument eficaç contra la multireincidència», ha indicat Parlon que ha afegit que han rebut peticions d’alcaldes en les juntes de seguretat per fer aquest tipus d’actuacions contra la multireincidència en els seus municipis. La consellera ha destacat que s’ha de «centrar la mirada en el delinqüent perquè pensin que no poden actuar impunement a Catalunya», juntament amb la protecció de la víctima.
«Vam llançar el missatge que Interior i els Mossos declaren una guerra a la delinqüència, tolerància zero contra el delinqüent persistent, cosa que incideix en la percepció de seguretat, així com contra les mentides, com les associacions interessades entre delinqüència i immigració», ha destacat Parlon.
Repunt de robatoris violents
Per la seva banda, el comissari en cap dels Mossos d’Esquadra, Miquel Esquius, ha recordat que els dispositius contra els delinqüents reincidents s’han estès per una trentena de localitats, així com l’aeroport de Barcelona i la xarxa de metro. També ha assenyalat que la majoria de detencions són per robatoris i furts, tot i que ha reconegut que en els dos últims mesos han despuntat els assalts violents en algunes zones de Catalunya. També ha remarcat que continuen detectant la presència d’armes blanques en els controls que es fan i que augmenta el nombre d’intervencions.
El director general de la Policia, Josep Lluís Trapero, ha remarcat que la delinqüència ha baixat a Catalunya un 6% i ha posat d’exemple els robatoris a l’aeroport de Barcelona, que han passat d’uns mil al mes fa un any a 200 actualment. També ha destacat la importància que els jutges estableixin més mesures cautelars com ordres d’allunyament de llocs concrets, com transports públics, establiments, estacions o l’aeroport, per combatre aquesta criminalitat persistent.
Esquius ha destacat la importància de seguir amb els plans contra la multireincidència en la persecució dels multireincidents i actuant sobre la persona més enllà del delicte concret amb el retret per part de la judicatura, la fiscalia i els serveis penitenciaris. Els Mossos continuaran amb els dispositius a l’espai públic amb controls i inspeccions d’establiments tant globals, amb l’ajuda d’altres cossos i seguretat privada, com específiques, en què intervindran agents de les unitats de seguretat pública.
