Sanitat es reuneix amb l’anestesista del dentista de València
Regió7
El servei d’Inspecció de Serveis Sanitaris de la Conselleria de Sanitat valenciana va mantenir dissabte una reunió amb l’anestesista que va atendre les dues nenes a la clínica dental privada d’Alzira, i de les seves conclusions s’ha elaborat un informe que es remetrà a l’autoritat judicial, segons van confirmar ahir fonts d’aquest departament.
Una nena de sis anys va morir dijous després de ser atesa en una clínica d’Alzira, i una altra de 4 anys està ingressada estable a l’uci de l’Hospital Clínic de València. La clínica on es va produir el succés no té autorització sanitària per realitzar tècniques d’activitat d’anestèsia, que inclou la sedació amb fàrmacs intravenosos, segons Sanitat.
El servei d’Inspecció de Serveis Sanitaris de la Conselleria de Sanitat va iniciar divendres una investigació, que implica analitzar qualsevol mena d’informació que pugui contribuir a aclarir el que va passar, com els fàrmacs administrats, la seva traçabilitat i les autoritzacions de la clínica, entre altres aspectes. A més, va ordenar la suspensió cautelar de l’activitat de la clínica. Per la seva banda, un jutjat d’Alzira ha obert diligències prèvies d’investigació sobre la mort.
Prudència
La nena de 6 anys va ingressar a les 16.52 hores de dijous a urgències de l’Hospital de la Ribera, a Alzira, en parada cardiorespiratòria. Els facultatius van intentar reanimar-la, sense cap èxit, i van acabar declarant la seva mort. A les 15.11 hores del mateix dia va acudir a urgències de l’Hospital de la Ribera una altra nena de 4 anys que també havia sigut atesa aquell matí a la mateixa clínica dental.
Els especialistes, mentrestant, demanen prudència. Vicente Domingo, anestesista i membre de la Societat Espanyola d’Anestesiologia, va explicar que, amb la informació disponible, no és possible establir una relació directa amb l’anestèsia i remarca que el cas presenta aspectes «molt estranys».
