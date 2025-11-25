Seguretat
Els Mossos calculen que hi ha 4.000 delinqüents amb risc de reincidir
Es tracta de criminals que han comès com a mínim dos delictes en els últims sis mesos i han sigut detinguts. El 78% es concentren en poblacions de l’àrea metropolitana
Germán González
El pla Kanpai contra la multireincidència desplegat fa sis mesos a Catalunya ha facilitat als Mossos d’Esquadratota una sèrie de dades que els han permès redefinir estratègies i reconsiderar què s’entén per delinqüent multireincident. El model actual deixava fora molts casos i no tenia en compte la realitat de municipis més petits. En canvi, ara, el cos ha creat el concepte de delinqüent actiu amb risc de persistència (DARP). Aquest indicador examina què ha fet una persona en els dos últims anys i la classifica com a persistent si en els últims sis mesos acumula dues o més detencions o ha comès dos o més delictes. Amb aquest criteri, s’ha calculat que a Catalunya hi ha 3.969 persones que es poden incloure en aquesta categoria. El 78% es concentra a l’àrea metropolitana de Barcelona i el 22% restant a la resta del territori.
La xifra és molt superior a la que els Mossos tenien amb l’antic model. Fins ara, consideraven que un detingut era reincident segons la seva "persistència delictiva", que es concretava a complir alguns d’aquests requisits: set o més detencions per furt, cinc o més detencions entre robatori amb violència i furt, set o més detencions per robatori amb força o cinc o més detencions per robatori amb força, violent o amb intimidació. Sota aquesta premissa, entre l’1 de gener i el 31 d’agost d’aquest any es van comptabilitzar 830 delinqüents que concentren el 34% dels delictes de robatoris i furts.
Canvi de model
Als gairebé 4.000 delinqüents amb risc de persistir, els Mossos els atribueixen delictes com furts, robatoris amb força i violència en via pública, establiments, domicilis i vehicles, i receptació, que consisteix a comprar els objectes sostrets. El comissari en cap dels Mossos d’Esquadra, Miquel Esquius, va remarcar que es tracta de criminals que acumulen nombroses detencions però que continuaran delinquint fins que els atrapin o se’n vagin per la pressió policial.
Per explicar el canvi de model, el director general de la Policia, Josep Lluís Trapero, va destacar que és diferent la problemàtica criminal a Barcelona i la seva àrea metropolitana que en altres localitats més petites en les quals hi pot haver "una activitat inferior però repetitiva que també provoca alarma social". Per això des de la Conselleria d’Interior i des dels Mossos s’ha decidit ampliar el concepte de multireincident: els DARP.
Els Mossos també disposen d’un índex d’activitat delictiva que permet monitoritzar aquests delinqüents persistents per establir actuacions que permetin arrestar-los, dissuadir-los o rehabilitar-los. Aquest índex és un "sistema específic de control i avaluació de l’estat de la delinqüència persistent per conèixer el risc de reincidència. La possibilitat de reincidència està prevista en funció d’un històric acumulat d’un subjecte en els últims dos anys", explica la policia catalana.
El debat de la nacionalitat
Ni la consellera d’Interior, Núria Parlon, ni els comandaments policials van detallar la nacionalitat d’aquests delinqüents amb risc de reincidir. Sí que van explicar que de cara al balanç de la criminalitat el 2025, que es presentarà el pròxim gener, estudien poder incorporar una anàlisi contextualitzada sobre tipologies delictives concretes en què s’informarà del perfil de delinqüent majoritari, tenint en compte els seus condicionants socials o la seva nacionalitat. Tot i que encara està en estudi, seria molt similar al balanç de la criminalitat del 2024, publicat el gener passat, en què ja s’establien algunes dades en aquest àmbit, com que un 57,5% dels arrestats per delictes contra el patrimoni eren originaris del Marroc o Algèria o que el 34% dels que cometen delictes contra la llibertat sexual són espanyols. En tot cas, la consellera va voler deixar clar que així com Catalunya tindrà "tolerància zero contra el delinqüent persistent", també declararà la "guerra a les notícies falses, com les associacions interessades entre delinqüència i immigració".
El balanç de seguretat i activitat policial dels Mossos del 2024 indicava que per delictes contra el patrimoni, com robatoris i furts, es va detenir 15.270 sospitosos, un 5% més que l’any anterior. D’aquests, el 4% acumulaven set o més arrestos, el mateix percentatge que el 2023. Dels 637 multireincidents amb 7 o més detencions, 599 són homes (94%) i 38 dones (6%). La mitjana d’edat, tant en dones com amb homes, és de 30 anys. Per nacionalitat, un 57,5% són marroquins i algerians.
