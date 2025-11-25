Successos
Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort d'un home atropellat pel metro de Barcelona
Les càmeres de seguretat van captar com la víctima queia quan entrava un comboi sense que el maquinista pogués frenar a temps
Gisela Macedo
Un home va morir dissabte passat a la nit després de ser atropellat per un tren a l’estació de Diagonal, concretament a la zona de la línia 3 del metro de Barcelona, tal com ha avançat ‘Metrópoli’ i han confirmat fonts policials a El Periódico.
Segons fonts dels Mossos d'Esquadra, les imatges captades per les càmeres de seguretat mostren que la víctima va perdre l’equilibri després de col·locar malament el peu a la vora de l’andana. L’ensopegada va provocar que caigués a les vies just en el moment en què el comboi entrava a l’estació, sense que el maquinista pogués evitar l’atropellament.
Fins al lloc es van desplaçar efectius del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM), que van atendre l’home i el van traslladar encara amb vida a un centre hospitalari, on va acabar morint hores després.
Els Mossos d’Esquadra han obert una investigació per aclarir les causes d’aquest tràgic succés, si bé afirmen que tot apunta a una caiguda accidental.
Una altra mort a la mateixa estació
Un altre accident molt similar va tenir lloc en aquesta mateixa estació el mes de juny passat, quan un home també va perdre la vida al caure sense voler a les vies del metro just quan s’aproximava un tren.
Els fets també van tenir lloc de nit a l’estació de Diagonal de la línia 3. Fonts coneixedores van apuntar en el seu moment que, abans de caure, la víctima aparentava estar sota els efectes de l’alcohol.
