Investiguen una possible agressió sexual de dos nens d'onze anys a un altre de només sis

La família de la víctima va presentar una denúncia a la Guàrdia Civil quan va detectar colps, blaus i pessigades als braços del menor

Un agent de la Guàrdia Civil

Un agent de la Guàrdia Civil / EP/ARXIU

EP

Madrid

La Guàrdia Civil i la Fiscalia investiguen un possible cas d’agressió sexual a un nen de sis anys, presumptament per part de dos companys d’escola d'onze anys, en un centre escolar públic de Las Rozas (Madrid).

Fonts de la Comandància de la Guàrdia Civil han explicat que la investigació va sorgir arran d’una denúncia presentada recentment pels pares del menor víctima al destacament de Las Rozas La família hauria detectat cops, blaus i pessigades als braços del nen durant una exploració mèdica.

El conseller de Presidència, Justícia i Administració Local, Miguel Ángel García Martín, ha confirmat que aquest cas es troba sota investigació, que la inspecció educativa de la Comunitat de Madrid s’ha “posat a disposició” del centre i que està duent a terme totes les investigacions i facilitant “tota la informació que en aquests moments és en mans d’aquesta escola”.

En aquesta línia, Martín també ha demanat prudència i esperar que la Guàrdia Civil, la Fiscalia i la inspecció educativa de la regió puguin fer la seva feina i aclarir què ha pogut passar.

