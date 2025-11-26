Ensurt per un gran incendi a l'hospital de Cartagena: evacuen quatre plantes engolides per les flames
El foc es va originar en una terrassa del centre hospitalari Santa Llúcia
EFE
Els bombers han controlat, passades les vuit del matí d’aquest dimecres un incendi, sense ferits, originat en una terrassa de l’hospital universitari Santa Llúcia de Cartagena, que s’ha propagat per la façana i diverses plantes del complex a causa del vent, i que ha obligat a l’evacuació de treballadors i pacients.
Una vintena de bombers s’ha mobilitzat per extingir el foc, que es va iniciar a la terrassa del bloc 5 de l’hospital i es va propagar ràpidament per les plantes tercera i cinquena d’aquesta zona.
Segons la regidora, el pla d’emergències de l’hospital es va activar de manera immediata i va portar al desallotjament dels pacients ingressats a les habitacions properes al foc.Tant les habitacions com els lavabos de les plantes afectades pel fum intens estan sent revisats pels bombers, que van donar per controlat el foc als 20 minuts del seu inici.
Els malalts evacuats s’estan distribuint per altres centres: mig centenar d’ells han estat traslladats a l’hospital Santa Maria del Rosell, també a Cartagena, mentre que d’altres s’estan derivant a Los Arcos del Mar Menor.
El foc es va iniciar a les 7:25 hores d’aquest matí per causes que es desconeixen a la terrassa d’un dels sis blocs que conformen l’hospital universitari, i ha generat desenes de trucades d’avís al telèfon d’emergències 112.
