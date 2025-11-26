Un home apunyala i deixa ferit un el director d'una oficina bancària de Salou
Els Mossos d'Esquadra han detingut l'agressor, que presentaria una patologia psiquiàtrica
ACN
Salou
Un home ha apunyalat aquest dimecres un treballador d'una oficina bancària de Salou, que ha resultat ferit. Segons ha avançat 'Diari de Tarragona' i han confirmat fonts policials, els fets han passat cap a tres quarts de tres de la tarda en un banc de la Via Roma. Els Mossos d'Esquadra han pogut detenir poc després l'agressor, de 31 anys, que presentaria una patologia psiquiàtrica.
Segons el rotatiu, l'agredit seria el director de l'oficina, que ha resultat ferit i ha estat atès pel SEM i traslladat a l'hospital, si bé no es temeria per la seva vida. La policia treballa per esbrinar les causes de l'agressió i manté oberta una investigació.
