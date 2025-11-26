Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Un home apunyala i deixa ferit un el director d'una oficina bancària de Salou

Els Mossos d'Esquadra han detingut l'agressor, que presentaria una patologia psiquiàtrica

Un vehicle dels Mossos

Un vehicle dels Mossos / David Zorrakino - Europa Press

ACN

Salou

Un home ha apunyalat aquest dimecres un treballador d'una oficina bancària de Salou, que ha resultat ferit. Segons ha avançat 'Diari de Tarragona' i han confirmat fonts policials, els fets han passat cap a tres quarts de tres de la tarda en un banc de la Via Roma. Els Mossos d'Esquadra han pogut detenir poc després l'agressor, de 31 anys, que presentaria una patologia psiquiàtrica.

Segons el rotatiu, l'agredit seria el director de l'oficina, que ha resultat ferit i ha estat atès pel SEM i traslladat a l'hospital, si bé no es temeria per la seva vida. La policia treballa per esbrinar les causes de l'agressió i manté oberta una investigació.

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Aquestes són les races de gossos que els veterinaris aconsellen no tenir, però que molta gent posseeix
  2. El poble de Catalunya que recomana ‘National Geographic’: amb cases de pedra, moltes flors i unes vistes espectaculars del Pirineu
  3. Li roben el patinet a Igualada, el troba a través del seu GPS i s'enfronta al lladre per recuperar-lo
  4. Ramón Vallés, pilot d'Igualada: 'Quan aterro a Barcelona m'encanta ensenyar als passatgers Montserrat des de l'avió
  5. L'Ajuntament de Manresa considera que el niu de vespa asiàtica de l'escola Serra i Hunter no suposa un perill
  6. La cadena Miró es prepara per tancar a Manresa
  7. Denuncien un grup de motoristes que circulaven pel Parc natural del Cadí-Moixeró
  8. Una gran hemorràgia després del part va delatar la mare inculpada per la mort del seu nadó a l'Alt Urgell

La Policia Nacional llança un avís important: això és el que mai no has de fer amb un dècim de la Loteria de Nadal

La Policia Nacional llança un avís important: això és el que mai no has de fer amb un dècim de la Loteria de Nadal

Tres ferits, un dels quals ha hagut de ser excarcerat del vehicle, per un xoc frontal a Solsona

Tres ferits, un dels quals ha hagut de ser excarcerat del vehicle, per un xoc frontal a Solsona

El CGPJ declara de forma unànime la idoneïtat de Peramato per assumir la Fiscalia General de l’Estat

El CGPJ declara de forma unànime la idoneïtat de Peramato per assumir la Fiscalia General de l’Estat

Els sèniors redueixen la bretxa digital: el 75 % fa servir internet i les xarxes socials, però un 20 % encara pateix soledat no desitjada

Els sèniors redueixen la bretxa digital: el 75 % fa servir internet i les xarxes socials, però un 20 % encara pateix soledat no desitjada

Un home apunyala i deixa ferit un el director d'una oficina bancària

Un home apunyala i deixa ferit un el director d'una oficina bancària

Àuria defensa al Parlament el dret al treball de les persones amb discapacitat

Àuria defensa al Parlament el dret al treball de les persones amb discapacitat

La VolCat obre les inscripcions per a les dues jornades de competició de la propera Setmana Santa

La VolCat obre les inscripcions per a les dues jornades de competició de la propera Setmana Santa

Espanya busca fórmules per accelerar les seves polítiques d’acció climàtica: «Cal recolzar les empreses que aposten per la sostenibilitat»

Espanya busca fórmules per accelerar les seves polítiques d’acció climàtica: «Cal recolzar les empreses que aposten per la sostenibilitat»
Tracking Pixel Contents