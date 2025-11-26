Mor un membre dels Minyos de Terrassa en un accident laboral a Castellbisbal
A l'home, de 57 anys, li va caure al damunt un carretó elevador
Juan Antonio Rodríguez Fernández, Juanan, conegut membre de la colla castellera Minyons de Terrassa, va morir aquest dimarts als 57 anys, en un accident laboral a Castellbisbal. Segons informen els Mossos d'Esquadra, li va caure al damunt un carretó elevador.
La policia catalana va rebre l'avís d'alerta a les 13.02 hores i seguidament diverses patrulles dels Mossos, cinc dotacions dels Bombers de la Generalitat i quatre del Servei d'Emergències Mèdiques (SEM) es van traslladar a l'empresa on havia tingut lloc els fets.
En un missatge a Instagram, els Minyons s'han acomiadat de Rodríguez. "Juanan, els teus contes, les teves històries i els moments viscuts seran sempre part de nosaltres. Volem fer arribar el condol a família i amics", diu l'escrit.
Els Mossos d'Esquadra han traslladat els fets al jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Rubí i al Departament d'Empresa i Treball de la Generalitat, seguint el protocol habitual en accidents laborals amb víctimes mortals.
- Aquestes són les races de gossos que els veterinaris aconsellen no tenir, però que molta gent posseeix
- Li roben el patinet a Igualada, el troba a través del seu GPS i s'enfronta al lladre per recuperar-lo
- Ramón Vallés, pilot d'Igualada: 'Quan aterro a Barcelona m'encanta ensenyar als passatgers Montserrat des de l'avió
- L'Ajuntament de Manresa considera que el niu de vespa asiàtica de l'escola Serra i Hunter no suposa un perill
- La cadena Miró es prepara per tancar a Manresa
- Denuncien un grup de motoristes que circulaven pel Parc natural del Cadí-Moixeró
- Una gran hemorràgia després del part va delatar la mare inculpada per la mort del seu nadó a l'Alt Urgell
- Aquestes són les empreses que més facturen de Manresa