Mor un membre dels Minyos de Terrassa en un accident laboral a Castellbisbal

A l'home, de 57 anys, li va caure al damunt un carretó elevador

Pau Brunet

Pau Brunet

Manresa

Juan Antonio Rodríguez Fernández, Juanan, conegut membre de la colla castellera Minyons de Terrassa, va morir aquest dimarts als 57 anys, en un accident laboral a Castellbisbal. Segons informen els Mossos d'Esquadra, li va caure al damunt un carretó elevador.

La policia catalana va rebre l'avís d'alerta a les 13.02 hores i seguidament diverses patrulles dels Mossos, cinc dotacions dels Bombers de la Generalitat i quatre del Servei d'Emergències Mèdiques (SEM) es van traslladar a l'empresa on havia tingut lloc els fets.

En un missatge a Instagram, els Minyons s'han acomiadat de Rodríguez. "Juanan, els teus contes, les teves històries i els moments viscuts seran sempre part de nosaltres. Volem fer arribar el condol a família i amics", diu l'escrit.

Els Mossos d'Esquadra han traslladat els fets al jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Rubí i al Departament d'Empresa i Treball de la Generalitat, seguint el protocol habitual en accidents laborals amb víctimes mortals.

