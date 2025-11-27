Dos incidents a la C-16 en sis minuts de diferència
El primer, un accident amb tres vehicles implicats, ha tingut lloc a Sallent. El segon, a Cercs
Regió7
Manresa
Dos accidents en sis minuts de diferència a la C-16. La circulació en aquesta via s'ha complicat aquest dijous, a primera hora del matí, per dos incidents en dos punts diferents de la carretera. El primer d'ells ha tingut lloc a les 8:43 hores a Sallent, on tres vehicles han col·lidit. Segons fonts dels Bombers de la Generalitat, cap persona ha resultat ferida a causa del sinistre.
A les 8:49 hores, a Cercs, s'ha produït un incendi en els baixos d'un vehicle que circulava per la via. Fins al lloc dels fets s'ha desplaçat una dotació dels bombers per apagar el foc.
