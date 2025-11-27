Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Dos incidents a la C-16 en sis minuts de diferència

El primer, un accident amb tres vehicles implicats, ha tingut lloc a Sallent. El segon, a Cercs

Imatge d'arxiu de cua a la C-16 a l'alt Berguedà

Imatge d'arxiu de cua a la C-16 a l'alt Berguedà / / D.C

Regió7

Manresa

Dos accidents en sis minuts de diferència a la C-16. La circulació en aquesta via s'ha complicat aquest dijous, a primera hora del matí, per dos incidents en dos punts diferents de la carretera. El primer d'ells ha tingut lloc a les 8:43 hores a Sallent, on tres vehicles han col·lidit. Segons fonts dels Bombers de la Generalitat, cap persona ha resultat ferida a causa del sinistre.

A les 8:49 hores, a Cercs, s'ha produït un incendi en els baixos d'un vehicle que circulava per la via. Fins al lloc dels fets s'ha desplaçat una dotació dels bombers per apagar el foc.

El Cadí la Seu repesca la francesa Seehia Ridard en el lloc de Lucía Rodríguez

Les comarques centrals, excepció en el mapa lingüístic: l'ús del català en el dia a dia no retrocedeix

Grup Bassols incorpora Omoda i Jaecoo a l’oferta de cotxes a l’Anoia

Cada dia feiner hi ha 3.700 vehicles que es desplacen a Andorra des de l'Alt Urgell i 340 des de la Cerdanya

Justícia autoritza màquines de depilació làser per als interns trans a les presons catalanes

El sospitós principal del crim d’Helena Jubany declara aquest divendres davant el jutge acorralat per les proves de l’ADN

La presidenta de les Illes Balears, Marga Prohens, defensa la transformació turística europea per situar les Balears a l’avantguarda de la Mediterrània

Les estacions d'esquí del Pirineu de Lleida preveuen assolir els 1,4 milions de forfets aquesta temporada

