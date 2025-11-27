Tribunals
Justícia autoritza màquines de depilació làser per als interns trans a les presons catalanes
CSIF assegura que aquesta mesura forma part del desplegament de protocols específics per a col·lectius LGTBIQ+
Germán González
La Sotsdirecció General de Programes de Rehabilitació i Sanitat del Departament de Justícia ha autoritzat l’entrada a les presons catalanes de màquines de depilació làser per garantir els drets dels interns trans i intersexuals. Així ho ha denunciat la Central Sindical Independent i de Funcionaris (CSIF) i han confirmat fonts de Justícia a aquest diari.
Segons el sindicat, la mesura forma part del desplegament de protocols específics per a col·lectius LGTBIQ+ dins de les presons. No obstant, CSIF creu que aquesta decisió «genera controvèrsia», ja que «no respon a les necessitats reals i urgents del sistema penitenciari català.
En aquest sentit, des del sindicat remarquen que l’actuació, impulsada conjuntament pels departaments de Justícia i Feminismes, «evidencia una mala gestió de prioritats tenint en compte la situació del sistema penitenciari i de molts serveis socials» a Catalunya.
Sobre aquesta instrucció que garanteix l’accés a la depilació làser, CSIF assenyala que, amb la mateixa lògica, «per evitar discriminar ningú, s’hauria d’ampliar aquest dret depilatori a tots els interns: persones de gènere fluid, agènere, bigènere, demiboy, demigirl, genderqueer... i, per descomptat, als grans oblidats de les polítiques de gènere: els presos heterosexuals. Perquè ells també mereixen cames suaus, torsos de seda i, si correspon, una depilació brasilera amb acabats de precisió quirúrgica».
«No es poden prioritzar serveis cosmètics mentre no es resolen qüestions essencials de seguretat, higiene i dignitat laboral», lamenta CSIF respecte a les seves demandes del sistema penitenciari. En aquest sentit, remarquen que no es dona resposta a les condicions laborals precàries, la falta de personal, les infraestructures degradades i els problemes sanitaris recurrents a les presons catalanes.
«La reinserció no depèn de màquines de depilació làser, sinó d’un sistema penitenciari dotat de recursos, personal i infraestructures dignes», remarca CSIF.
- El poble de Catalunya que recomana ‘National Geographic’: amb cases de pedra, moltes flors i unes vistes espectaculars del Pirineu
- Aquestes són les races de gossos que els veterinaris aconsellen no tenir, però que molta gent posseeix
- Investiguen una possible agressió sexual de dos nens d'onze anys a un altre de només sis
- Bolca un turisme en un accident a la C-55, a Sant Joan de Vilatorrada
- Ramón Vallés, pilot d'Igualada: 'Quan aterro a Barcelona m'encanta ensenyar als passatgers Montserrat des de l'avió
- Localitzada a La Llacuna una dona perduda dilluns a Pontons mentre buscava bolets
- Mor un membre dels Minyos de Terrassa en un accident laboral a Castellbisbal
- L'Ajuntament de Manresa considera que el niu de vespa asiàtica de l'escola Serra i Hunter no suposa un perill