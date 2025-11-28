Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Un camió tomba un fanal i bloqueja la sortida d'un edifici a Martorell

L'incident, al passeig del Quarter, s'ha saldat sense ferits

El fanal accidentat al passeig del Quarter de Martorell

El fanal accidentat al passeig del Quarter de Martorell / Bombers de la Generalitat

Xavi Moraleda

Andrea Izquierdo

Manresa

Un camió ha tombat un fanal aquest matí a Martorell, al passeig del Quarter, i ha bloquejat temporalment l'accés a un bloc de pisos. Segons els Bombers de la Generalitat, el conductor del vehicle ha donat l'avís per l'incident a les 9.56 h i ha explicat que estava maniobrant quan ha acabat estavellant-se contra l'estructura. Sortosament no hi ha hagut ferits.

En caure, el fanal ha acabat justament a la porta d'un edifici, impedint que els veïns en poguessin sortir fins que han arribat els serveis d'emergències. A la seva arribada, els Bombers han apartat el fanal de l'entrada del bloc i han revisat l'estat dels cables, que no han quedat afectats. Un cop això, la Policia Local s'ha fet càrrec del servei.

