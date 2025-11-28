Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

La fiscalia i l’acusació particular demanen presó per a Santi Laiglesia, que s'ha acollit al seu dret a no declarar

L’ADN de l’investigat per la mort d’Helena Jubany era a la roba que duia la víctima el dia que va morir

Santi Laiglesia, investigat per la mort d'Helena Jubany, l'any 2001, arriba als Jutjats de Sabadell acompanyat dels seus advocats.

Santi Laiglesia, investigat per la mort d'Helena Jubany, l'any 2001, arriba als Jutjats de Sabadell acompanyat dels seus advocats. / ACN

ACN

Sabadell

La fiscalia ha demanat presó provisional per a Santi Laiglesia, investigat per la mort d’Helena Jubany el desembre del 2001. L’acusació particular s’ha adherit a la petició del ministeri públic. Laiglesia estava citat aquest divendres al jutjat de primera instància número 2 de Sabadell però s’ha acollit al seu dret a no declarar. El principal sospitós del cas ja va estar acusat quan van passar els fets, però 24 anys després, les noves tècniques científiques han permès detectar ADN seu a la roba que duia Jubany el dia que va ser llençada daltabaix del terrat d’un edifici de Sabadell. L’investigat, que ha arribat als jutjats amb rostre seriós i capcot, sempre havia defensat que no havia vist Jubany els dies anteriors a la seva mort.

