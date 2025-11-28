La fiscalia i l’acusació particular demanen presó per a Santi Laiglesia, que s'ha acollit al seu dret a no declarar
L’ADN de l’investigat per la mort d’Helena Jubany era a la roba que duia la víctima el dia que va morir
La fiscalia ha demanat presó provisional per a Santi Laiglesia, investigat per la mort d’Helena Jubany el desembre del 2001. L’acusació particular s’ha adherit a la petició del ministeri públic. Laiglesia estava citat aquest divendres al jutjat de primera instància número 2 de Sabadell però s’ha acollit al seu dret a no declarar. El principal sospitós del cas ja va estar acusat quan van passar els fets, però 24 anys després, les noves tècniques científiques han permès detectar ADN seu a la roba que duia Jubany el dia que va ser llençada daltabaix del terrat d’un edifici de Sabadell. L’investigat, que ha arribat als jutjats amb rostre seriós i capcot, sempre havia defensat que no havia vist Jubany els dies anteriors a la seva mort.
