La família Jubany veu en l'empresonament de Laiglesa un "gir històric" al cas per "començar a trencar amb la impunitat"
Les darreres proves d'ADN obtingudes havien acorralat el sospitós, que està acusat de l'homicidi
Jordi Pujolar (ACN)
L'empresonament de Santi Laiglesia per l'homicidi d'Helena Jubany, l'any 2001, s'ha rebut amb molta emoció entre la família de la jove bibliotecària. El pare i els germans de la víctima s'han fos en una abraçada entre llàgrimes a les portes dels Jutjats de Sabadell en conèixer la notícia. "Suposa començar a trencar amb la impunitat", ha celebrat l'advocat de la família, Benet Salellas. La decisió de la jutgessa, ha afegit, representa un "gir històric" en el cas, 24 anys després del crim. Laiglesia, que estava citat per comparèixer com a investigat per primera vegada des de 2002, s'ha negat a declarar. Les darreres proves d'ADN, però, ja el tenien acorralat, en trobar-se restes seves a la roba que portava la víctima el dia dels fets.
En la seva compareixença davant la premsa, Salellas també ha lamentat la "lentitud" i la "demora" de la investigació per portar els autors de l'assassinat d'Helena Jubany davant la justícia. Amb tot, però, l'advocat celebra ara que l'actual instructora del cas hagi fet seus els resultats de la investigació que ha liderat la família per decidir empresonar Laiglesia.
Per a la família, l'empresonament de Laiglesia és una decisió "coherent" de la jutgessa d'acord amb tota la informació, proves i indicis que hi ha recollida en l'expedient del cas i "amb tot l'esforç que la família ha desplegat durant tots aquests anys perquè es fes justícia".
"Ha estat una resolució llarga i motivada que fa una llista de tots els indicis que hi ha contra Laiglesia", s'ha facilitat Salellas. En aquest sentit, les darreres troballes d'ADN han suposat per a l'acusació un "salt qualitatiu" en la investigació i que permeten ara "que la causa guanyi rapidesa per arribar a judici".
Salellas assegura que l'objectiu últim de la família Jubany és "conèixer la veritat" després de 24 anys de patiment i incertesa sobre el desenllaç del cas. "La celebració del judici és a prop. És una percepció que nosaltres tenim i que té la mateixa magistrada", ha assegurat l'advocat.
Les següents passes
En les pròximes setmanes, l'acusació estudiarà el nou escenari que s'obre amb l'empresonament de Laiglesia de cara a la resolució del cas. "Estem pendents d'acabar de valorar si sol·licitem algunes diligències prèvies a l'obertura de judici oral o no", ha detallat Salellas.
Una d'aquestes mesures podria ser demanar també l'empresonament preventiu de l'altre investigat, Xavi Jiménez, a qui només es va decidir retirar-li el passaport quan va prestar declaració, l'abril de 2022: "La formulació dels escrits d'acusació podria ser un moment per valorar les circumstàncies i situació personal de tots els investigats".
- Plantació de marihuana XXL: desmantellen 524 plantes d'un metre i mig en una masia de Santa Maria de Miralles
- L'alcalde de Manresa és el setè amb el sou més elevat de Catalunya
- La Catalunya Central es prepara per a la campanya de nevades reforçant la coordinació: «L'estratègia consisteix a anticipar-nos»
- Núria Parlon: 'Les rates es menjaven les instal·lacions del parc de Bombers de la Catalunya Central
- El millor formatge de búfala del món fet a Moià, nascut d’uns inicis difícils: 'Ens costava molt de vendre
- Dos incidents a la C-16 en sis minuts de diferència
- El poble de Catalunya que recomana ‘National Geographic’: amb cases de pedra, moltes flors i unes vistes espectaculars del Pirineu
- El 'castell' abandonat a quinze minuts de Berga que s'ha convertit en una joia pels tiktokers i grafiters