Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Una setmana desaparegut

Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort d’un jove italià en un hotel de Barcelona en circumstàncies poc clares

Segons la premsa italiana, Rocco Amato no donava senyals de vida des del 16 de novembre, quan la seva família va llançar l’alarma

Una patrulla dels Mossos.

Una patrulla dels Mossos. / MOSSOS

Irene Savio

Roma / Barcelona

Rocco Amato, un italià de 29 anys el rastre del qual s’havia perdut el diumenge 16 de novembre, ha sigut trobat mort a Barcelona. Els Mossos d'Esquadra investiguen les circumstàncies, encara poc clares, de la mort d’Amato, ocorregut en un hotel de l’Eixample la nit del diumenge 23 de novembre després de precipitar-se al buit des d’un tercer pis.

Els primers indicis apunten que va ser una caiguda accidental, tot i que els agents esperen concloure l’informe que entregaran al jutjat de Barcelona que porta el cas al tractar-se d’una mort violenta. Segons fonts policials, els forenses remarquen que la causa de la mort seria la caiguda i que el ciutadà italià estaria sol quan es va precipitar al buit. També s’indaguen els motius de la presumpta caiguda.

La premsa italiana recull més detalls del cas, que augmenten la confusió. Segons aquests mitjans, Amato residia a Barcelona des de fa dos anys. En la reconstrucció dels fets que fan, citant fonts policials, apunten que el jove hauria ensopegat amb alguna tanca mentre corria i hauria caigut a una zona on hi havia un aparcament, situat tres pisos més avall d’on es trobava.

El misteri és com el cadàver d’Amato va arribar fins a l’habitació de l’hotel on va ser trobat. «No està clar com va arribar el cos a l’habitació on va ser trobat: se sospita que algú podria haver-lo mogut després de la mort», ha assenyalat el diari ‘Today’.

Amato, originari de Francolise, a la província de Caserta (sud d’Itàlia), estava desaparegut des de diumenge, quan la seva família i pròxims van llançar l’alerta després de no aconseguir posar-se en contacte amb ell. 

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Plantació de marihuana XXL: desmantellen 524 plantes d'un metre i mig en una masia de Santa Maria de Miralles
  2. L'alcalde de Manresa és el setè amb el sou més elevat de Catalunya
  3. La Catalunya Central es prepara per a la campanya de nevades reforçant la coordinació: «L'estratègia consisteix a anticipar-nos»
  4. Núria Parlon: 'Les rates es menjaven les instal·lacions del parc de Bombers de la Catalunya Central
  5. El millor formatge de búfala del món fet a Moià, nascut d’uns inicis difícils: 'Ens costava molt de vendre
  6. Dos incidents a la C-16 en sis minuts de diferència
  7. El poble de Catalunya que recomana ‘National Geographic’: amb cases de pedra, moltes flors i unes vistes espectaculars del Pirineu
  8. Bolca un turisme en un accident a la C-55, a Sant Joan de Vilatorrada

El liró gris torna al Solsonès després de mig segle: així ha arribat la primera família

Mig miler d'alcaldes reivindiquen des de Montserrat la importància del municipalisme en un moment de "desencís"

Mig miler d'alcaldes reivindiquen des de Montserrat la importància del municipalisme en un moment de "desencís"

Un jutjat anul·la l'acomiadament d'un professor de la UdG arran d'una denúncia per assetjament i obliga a readmetre'l

Un jutjat anul·la l'acomiadament d'un professor de la UdG arran d'una denúncia per assetjament i obliga a readmetre'l

Sant Joan de Vilatorrada comença a senyalitzar els noms i renoms històrics de les cases

Sant Joan de Vilatorrada comença a senyalitzar els noms i renoms històrics de les cases

El saló SAGA obre les portes de l'edició "més reivindicativa" que tindrà el primer torneig de Super Smash Bros en català

El saló SAGA obre les portes de l'edició "més reivindicativa" que tindrà el primer torneig de Super Smash Bros en català

Les Angles, el poble estació al cor del Capcir, obre la temporada amb l’icònic Pont de neu rehabilitat

Les Angles, el poble estació al cor del Capcir, obre la temporada amb l’icònic Pont de neu rehabilitat

Presó provisional sense fiança per al principal sospitós del crim d’Helena Jubany

Presó provisional sense fiança per al principal sospitós del crim d’Helena Jubany

Balsareny omplirà la plaça de la Mel de productes artesans i activitats lúdiques

Balsareny omplirà la plaça de la Mel de productes artesans i activitats lúdiques
Tracking Pixel Contents