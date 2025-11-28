La jutgessa envia a presó provisional sense fiança Santi Laiglesia per l’homicidi d’Helena Jubany el 2001
La fiscalia i l’acusació particular havien demanat el seu empresonament
ACN
La jutgessa titular del jutjat de primera instància número dos de Sabadell ha decidit enviar a presó provisional sense fiança Santi Laiglesia com a presumpte autor de l’homicidi d’Helena Jubany el 2001, tal i com havien demanat fiscalia i acusació particular. Laiglesia estava citat aquest divendres al jutjat però s’ha acollit al seu dret a no declarar. El principal sospitós ja va estar imputat quan van passar els fets, però 24 anys després, les noves tècniques científiques han permès detectar ADN seu a la roba que duia Jubany el dia que va ser llençada daltabaix del terrat d’un edifici de Sabadell. L’investigat, que ha arribat als jutjats seriós i capcot, sempre havia defensat que no havia vist Jubany els dies anteriors a la seva mort.
L'advocat de la família Jubany, Benet Salellas, ha lamentat que Laiglesia no hagi volgut donar “cap explicació, ni sobre la presència de l'ADN al jersei de l'Helena, ni tampoc sobre cap de les altres proves i indicis que hi ha en l'expedient”, malgrat tenir l’oportunitat de fer-ho.
Per a l’acusació, el silenci de Laiglesia és “una contribució més” a consolidar la importància de la prova de l’ADN: “Aquesta falta d'explicació davant d'un indici tan contundent, el que fa és incriminar-lo encara més”.
D’altra banda, Salellas ha detallat la posició de Laiglesia davant la jutgessa ha estat “molt inexpressiva” en tot moment, a diferència, diu, del que passa amb moltes altres persones quan es troben en aquesta situació i “expressen algun tipus de sentiment, de por o de dubte”.
Un cop frustrat l’interrogatori, fiscalia ha demanat presó provisional pel risc de fugida i pel risc de destrucció de proves, atenent al fet que “la majoria de testimonis del procediment formen part d'un nucli molt reduït de persones” i que la seva llibertat “pot perjudicar la preparació i la declaració d'aquests testimonis”.
“Compartim aquesta pressió col·lectiva, aquest silenci que s'ha imposat al conjunt de persones vinculades a la UES”, ha etzibat Salellas.
Un cop s’acabin de practicar totes les diligències, la família Jubany espera que es pugui acabar obrint finalment judici per aclarir què va passar amb Helena Jubany fa ja 24 anys: “Estem en un moment en què l'existència del judici sembla que és absolutament indiscutible”.
