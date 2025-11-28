Successos
Els Mossos alerten de la "reinvenció" dels qui cultiven marihuana: amb una despesa de 6.000 euros se n’obtenen 24.000
L’intendent Toni Rodríguez assegura que el mercat d’aquesta droga únicament es regula amb violència
Germán González
Per poder tenir una plantació de marihuana n’hi ha prou amb un espai d’uns 500 m², on hi caben 700 plantes i on cal una inversió de 6.000 euros. Tenint en compte que el preu del quilo d’aquesta droga ronda els 2.100 euros, una primera collita pot suposar un benefici de 24.000 euros, una quantitat que pot incrementar-se si es coneixen intermediaris del nord d’Europa, ja que allà la marihuana es paga més cara.
Tanmateix, el problema és què fer amb aquests diners. La majoria de productors els fan servir com a "reinvenció" tenint en compte la facilitat amb què s’ha obtingut aquesta quantitat i així tornen a cultivar marihuana. És una reincidència en el delicte que "surt barata", assegura l’intendent de la Prefectura dels Mossos d'Esquadra, Toni Rodríguez, i que és un dels factors que explicarien que Catalunya sigui un dels principals productors de marihuana d’Europa.
Rodríguez ha participat a la jornada ‘Marihuana i crim organitzat: reptes i estratègies de resposta’, organitzada aquest divendres a Barcelona per la Fundació per a la Seguretat Pública. En la seva intervenció ha explicat que els Mossos cada vegada es troben amb centres de producció que són cada vegada més sofisticats, ja que les bandes procuren intensificar l’augment de les collites, amb més varietats i amb un increment del contingut del seu principi psicoactiu (THC).
A més, ha assegurat que a Catalunya, igual que en altres parts d’Espanya, es produeix molta marihuana i s’exporta a altres punts d’Europa, i que per això hi ha molta delinqüència organitzada. Tot i això, ha reconegut que a Catalunya aquest narcotràfic és en expansió.
Per això, ha admès que la policia i la judicatura tenen problemes per controlar aquesta expansió. "Hem arribat al sostre de les nostres capacitats, perquè ni les estructures policials ni les judicials estaven dissenyades per a aquesta eclosió", ha afirmat Rodríguez.
També ha destacat que a Catalunya hi conviuen tant productors locals, amb pocs cultius, com bandes organitzades importants que tenen les plantacions en naus industrials però que gestionen els beneficis des d’altres països. Aquí ha indicat que apareix la figura del ‘broker’ de la marihuana, que s’encarrega de comprar producció local per a narcotraficants estrangers però que no té contacte directe amb les plantacions.
L’intendent ha recordat que l’única manera de regular aquest mercat negre de marihuana és la violència, i per això els narcotraficants aconsegueixen armes per poder defensar-se i assaltar altres productors. Els Mossos han incrementat les investigacions per robatoris entre traficants d’aquesta droga, i no es limiten únicament a les plantacions que desmantellen o als vigilants que detenen, sinó que sovint "monitoritzen" persones d’interès, com delinqüents internacionals que venen a Barcelona i es reuneixen amb alguns criminals locals.
Tot i que ha negat que Espanya sigui un ‘narcoestat’, l’intendent ha assegurat que alguns punts de la península, com el Campo de Gibraltar, s’assemblen a aquesta definició, ja que els narcotraficants s’han introduït en gairebé totes les capes de la societat. "¿Quina expectativa té un jove de 14 anys en algunes d’aquestes zones, o també en barris catalans, davant l’entorn social que té?", s’ha preguntat Rodríguez per deixar clar que el problema s’ha d’abordar des de diferents enfocaments, no únicament policials o judicials.
Al costat de l’intendent, l’inspector David Puertas, cap de la Policia Local de Palafrugell, ha destacat que els municipis petits i mitjans afronten una pressió cada vegada més intensa vinculada al tràfic de marihuana i ha remarcat la importància de reforçar la coordinació policial per donar-hi resposta. També ha assenyalat que algunes policies utilitzen mitjans d’última generació, com drons, per combatre aquesta problemàtica als seus municipis.
Més penes
En aquestes jornades, el fiscal delegat de la Fiscalia Especial Antidroga a Catalunya, Gerardo Cavero, ha demanat al poder legislador que faci reformes perquè les seccions puguin condemnar amb penes "severes i dissuasòries". També ha recordat que des de 2012 ha investigat més de 500 associacions cannàbiques a la província de Barcelona, i que és un fenomen que s’ha estès per tot Espanya. Cavero ha assenyalat que la toxicitat de la marihuana és cada vegada més gran i ha vaticinat que hi haurà un problema de "salut mental" pel seu consum.
Per la seva banda, la magistrada degana dels Jutjats de Gavà, Mónica Buetas, ha assegurat que aquesta zona del Baix Llobregat ha patit un increment "notable" d’investigacions sobre cultiu de marihuana, ja que "crida la delinqüència organitzada" a instal·lar-s’hi per la seva proximitat amb una gran ciutat com Barcelona, amb un aeroport important, amb el port i a poc més de dues hores de França. A més, ha afegit que hi ha "més tolerància" social amb el consum de marihuana que amb altres drogues i ha insistit en la importància de tenir proves sòlides per vincular les plantacions que es troben amb el crim organitzat.
El president de la secció 6 de l’Audiència Provincial de Barcelona, José Manuel del Amo, ha lamentat que "alguna cosa falla en el tema de la permissivitat", i ha afegit que en un fenomen com aquest ja no es tracta de si és una plantació ‘indoor’ o un bosc amagat, ja que s’ha evolucionat fins a un fenomen delictiu d’evident gravetat.
