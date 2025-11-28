Multen un ancià de 75 anys després de 50 anys conduint sense carnet: “Mai m’ha passat res”
Quan els agents de la Policia Local el van identificar van descobrir que conduïa amb una llicència de ciclomotor de 1975
Adrián Bachero
La Policia Local d’Almenara, a Castelló, va atendre un accident de trànsit que, tot i quedar registrat únicament amb danys materials, va acabar convertint-se en una d’aquelles històries que difícilment passen desapercebudes. El que en un principi semblava una col·lisió menor entre vehicles va derivar en una anècdota que va deixar els agents entre la incredulitat i la sorpresa.
Els fets es van produir quan una patrulla va acudir a un avís per un sinistre lleu entre turismes. No hi va haver ferits ni incidències que requerissin intervenció sanitària, però, com és habitual, els agents van procedir a identificar els implicats i verificar la documentació de tots dos vehicles i conductors.
Llicència de ciclomotor expedida el 1975
En sol·licitar la documentació a un dels conductors, un home de 75 anys, els agents van comprovar que no portava cap permís de conduir en vigor. L’home va presentar l’única cosa que tenia: una llicència de ciclomotor expedida el 1975. Es tractava del conegut “carnet de ciclomotor”, anterior a l’actual normativa, un document molt limitat, vàlid únicament per a vehicles de baixa cilindrada i que en cap cas habilita per conduir un turisme.
La sorpresa dels agents no es va acabar aquí. En informar-lo que no tenia permís per conduir un cotxe i que, per tant, es tractava d’una infracció greu, el conductor va respondre amb absoluta serenitat: “Fa 50 anys que condueixo sense carnet i mai m’ha passat res”. La naturalitat i la calma amb què va pronunciar la frase fins i tot van descol·locar els agents, que relaten que l’home va assumir les conseqüències “com qui paga un cafè”, sense dramatismes ni oposició als tràmits legals.
“Conduir sense permís no és una opció”
La Policia Local va tramitar la corresponent denúncia per conduir sense permís, una infracció recollida en la normativa de trànsit i que pot comportar sancions econòmiques significatives. L’episodi, encara que tenyit d’humor per l’actitud del conductor, ha servit a la Policia Local per recordar la importància de complir la legislació vigent. “Tot i que l’anècdota faci somriure”, assenyalen des del cos en la publicació de Facebook, “conduir sense permís no és una opció”.
