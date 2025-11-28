Un de cada tres incendis en llars de la regió central s'encén al Bages: a l'hivern n'hi ha més per l'ús de xemeneies i calefactors elèctrics
A les comarques que cobreix aquest diari han tingut lloc més de 340 incendis en domicilis des de principi d'any, unes xifres que ja superen les dels darrers anys
Els Bombers adverteixen que la recuperació de les bombones de butà i el carbonet com a combustibles a les cuines estan provocant incidents
Des de principi d'any han tingut lloc més de 340 incendis en llars de les comarques que cobreix aquest diari, unes xifres que ja superen lleugerament la tendència dels anys anteriors. Un de cada tres casos s'ha registrat al Bages, la que encapçala la llista amb un total de 127 focs. Davant d'aquest escenari, el sotsinspector i cap de la Unitat de Prevenció de la Regió d'Emergències Centre dels Bombers, Marcel·lí Fons, adverteix que els incidents s'incrementen els hiverns, quan es comença a fer ús de xemeneies sense haver-les netejat correctament o s'endollen calefactors de gran potència que acaben sobrecarregant les instal·lacions elèctriques.
«Aquest any preveiem que hi haurà més incendis en habitatges que en els últims anys i encara no hem arribat al darrer mes de l'any», expressa Fons, fent referència a les dades recopilades fins a finals d'aquest octubre. El Bages lidera la llista de comarques on tenen lloc més casos (127), seguida de l'Anoia (81) i el Berguedà (32). I, de fet, el pic dels darrers quatre anys es va registrar el gener d'aquest 2025, quan se'n van encendre 83 en les comarques que abasteix Regió7.
Tot i que el cos no ha identificat cap patró pel que fa a les causes, el cap de la Unitat de Prevenció explica que els casos s'incrementen especialment els mesos de més fred. I no és per atzar, «és l'època en què es comencen a encendre les xemeneies, i si no s'han netejat prèviament, poden provocar incendis». A més, molts particulars acostumen a connectar calefactors i altres aparells d'una gran resistència. Com afegeix Fons, «si la instal·lació elèctrica està dimensionada no hi haurà cap problema, tan sols saltarà el diferencial. Però en cas contrari, o si la línia està punxada, l'excés de càrrega pot acabar causant un foc».
També són habituals, però durant tot l'any, els incendis en cuines, que molts cops es produeixen a causa de descuits. En aquest sentit, Marcel·lí Fons apunta que darrerament hi ha hagut una certa tendència de recuperar l'ús de les bombones de butà, i fins i tot del carbonet, com a combustibles. «Quan es van deixar d'utilitzar vam notar una bona baixada en els casos, però ara els estem tornant a veure a algunes llars i ja han provocat algun incident», comparteix.
Compte amb els aparells electrònics
«Tot aparell que s'alimenti d'energia pot provocar un foc», així ho destaca el bomber. Una altra causa habitual dels incendis és l'explosió sobtada de les seves bateries. Malgrat que les dels mòbils i tauletes intel·ligents cada cop estan més perfeccionades, encara hi ha casos en què esclaten i provoquen incendis. Per aquest motiu, «no es recomana carregar-los a prop del llit», ja que poden suposar un gran perill.
En aquesta línia, un aparell que està provocant cada cop més incidents són els patinets elèctrics. «Tenen bateries molt potents i no gaires anys de bagatge, per això n'hi ha que acaben explotant», fa notar l'expert. En aquest cas, recomana guardar-los sempre en espais exteriors o apartats de les estances de l'immoble, com al terrat o garatge. Si es deixen a dins es corre el risc que l'explosió acabi produint un incendi i, possiblement, ferits.
Recomanacions preventives i d'actuació
«La majoria de víctimes mortals en incendis d'habitatge es produeixen a la nit», adverteix Fons. Per aquesta raó, disposar de detectors de fum a casa és la recomanació que més destaca. «És el punt zero, si en tens un saps que sempre tindràs un avís, tot i que estiguis amb la guàrdia baixa». Com explica, n'hi ha de ben senzills i barats, que només amb col·locar-los en una zona alçada, com a dalt d'un moble o al mateix sostre, ja suposen una gran millora pel que fa a la seguretat. L'aparell s'activarà sempre que noti la presència de fum i, d'aquesta manera, donarà temps als inquilins per evacuar-se.
Si s'encén un foc dins del domicili, el cap de la Unitat de Prevenció aconsella apagar-lo amb un extintor o llençant una galleda d'aigua, «sempre que sigui petit i la persona es vegi capaç de fer-ho sense prendre mal». En cas contrari, recomana escapar de l'immoble tancant totes les portes que es deixin enrere, una forma efectiva d'evitar que l'incendi es propagui a altres estances.
En aquests casos, com apunta, el més segur és evacuar l'habitatge, sortir al carrer i alertar als Bombers. Tot i això, hi ha ocasions en què el foc impossibilita als inquilins abandonar el domicili. Si mai es troben en aquesta situació, l'expert explica que el millor és dirigir-se al balcó, tancar la porta i fer-se visible als veïns perquè puguin alertar als cossos de seguretat i, així, poder ser rescatats.
A més, recorda la importància d'actuar sempre segons el procediment P.A.S. (primer protegir-se un mateix, després alertar als cossos d'emergències i, finalment, socórrer als altres).
