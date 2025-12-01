Canvis en l'estratègia policial davant la proliferació de 'raves' a la regió central
Mentre que els Mossos redueixen al màxim l'enfrontament amb els assistents a les festes il·legals, hi ha veus crítiques que lamenten que s'ha perdut l'"autoritat" dels agents en situacions com aquestes
R. TORTOSA
Les comarques interiors de Catalunya són idònies per a l'organització de raves, festes il·legals, amenitzades amb música electrònica i, sovint, amb abundant consum de drogues de disseny. Així ho entenen els col·lectius que regularment munten esdeveniments d'aquesta naturalesa i també aquells particulars que fan aquest pas de manera extraordinària.
Només cal un indret relativament segur -millor si és propietat d'un dels promotors- i considerablement tranquil. Els impulsors d'aquestes trobades no solen manifestar una gran preocupació pels veïns. Però tampoc tenen cap interès a molestar-los i interrompre el seu descans, ja que els residents acostumen a avisar la policia. I, llavors, les situacions tendeixen a complicar-se per a totes les parts.
Si més no, així havia estat en el passat. Als anys noranta del segle XX, les forces de l'ordre i els ravers s'havien enfrontat en batalles campals que indefectiblement acabaven amb detinguts i ferits en ambdós bàndols. Gradualment, l'estratègia dels comandaments va canviar, i la paciència dels efectius desplaçats sobre el terreny es va incrementar.
Bona prova en va ser la festa de la nit de cap d'any de 2000 a les immediacions de les Tres Xemeneies, a Sant Adrià del Besos, és a dir, l'anomenada "rave de la fi del mil·lenni", la qual es va allargar gairebé una setmana. Experiències com aquesta han portat cossos com els Mossos d'Esquadra a equilibrar el manteniment de l'ordre públic amb la seguretat de les persones, començant per aquelles que hi acudeixen per divertir-se sense fre.
"Això hem tractat de fer-ho sempre. La diferència és que ara en sabem més", reconeix un policia barceloní amb anys de servei a la Catalunya central. Un col·lega seu, amb un ampli recorregut a comarques gironines com la Cerdanya i l'Alt Empordà, recorda: "Últimament, no ens mostren l'agressivitat amb què ens rebien alguns joves francesos que travessaven la frontera pensant que aquí no teníem lleis".
Consum a les raves
La realitat és que, com s'ha comprovat aquesta tardor a la demarcació de Lleida, les patrulles que intervenen en els dispositius de control a posteriori permeten accelerar l'atenció mèdica a les víctimes dels excessos o altres incidents i prevenir accidents de trànsit provocats per aquells assistents que marxen convençuts que estan en condicions de conduir...
Per exemple, un home de 30 anys va morir després de ser evacuat en estat crític pel Servei d'Emergències Mèdiques (SEM) en patir una aturada respiratòria durant una rave amb centenars d'assistents a la Noguera. Com que molts dels controls d'alcoholèmia i substàncies estupefaents a què són sotmesos els xofers que abandonen aquestes concentracions són positius, els Mossos els denuncien.
Amb tot, "no és sempre així", replica una noia que, malgrat negar-se a ser identificada en aquest reportatge, admet haver acudit aquest cap de setmana en una festa al Solsonès que va transcórrer "sense incidents, com és habitual". Les mateixes colles que s'hi van reunir ja s'havien vist a l'estiu a l'Alta Segarra "i tampoc hi va haver cap problema", afegeix la seva xicota, la qual prefereix igualment l'anonimat.
El desplegament policial desencadena desallotjaments i evacuacions quan es detecta un risc evident o un perill imminent. "De vegades, no hi ha altra opció...", adverteix el primer mosso entrevistat. Una rave a la Noguera el mes d'agost va finalitzar amb una vintena llarga de multes perquè hi havia aproximadament quaranta cotxes i furgonetes aparcats en un espai natural protegit.
El nombre d'expedients oberts per motius diversos a la festa i il·legal del Nadal de 2024 a Viver i Serrateix, al Berguedà, va superar els 150. Els dos organitzadors d'una rave a Borredà, a la mateixa comarca, el 2022 van haver de pagar 2.000 euros en total per incomplir la normativa sobre espectacles. La indignació dels veïns va ser màxima aquell any perquè uns 400 subjectes van estar ballant més de 48 hores a la zona del parc eòlic aixecat entre Castellfollit del Boix, Rubió i Òdena.
"Per això, si ho podem aturar abans que comenci, com vam fer a Torà el 2023, millor", ressalta el seu company. Els portaveus de la Unió Sindical de la Policia Autonòmica de Catalunya (USPAC) han lamentat en determinades ocasions que s'ha arribat a un punt delicat perquè l'autoritat dels agents s'ha anat perdent per culpa dels "dirigents".
