Desarticulen la primera cèl·lula terrorista vinculada al grup neonazi 'The Base' a Espanya:
El grup estava format per tres persones altament radicalitzades i disposades a realitzar atemptats.
EP
La Policia Nacional ha detingut a la província de Castelló a tres persones relacionades, presumptament, amb l'organització terrorista de caràcter supremacista 'The Base'. El líder de la cèl·lula ha ingressat a la presó, segons ha informat la Prefectura en un comunicat. Se'ls acusa dels delictes de pertinença a organització terrorista i captació, adoctrinament i ensinistrament amb finalitats terroristes, així com de tinència il·lícita d'armes.
La investigació va començar a principi d'aquest 2025, quan agents especialitzats en la lluita contra el terrorisme i el radicalisme van detectar a un individu molt radicalitzat i alineat amb els postulats terroristes supremacistes de l'organització denominada 'The Base'.
Durant la investigació es va descobrir l'existència d'una cèl·lula cohesionada, integrada per dues persones més, altament radicalitzades i en disposició de dur a terme atemptats. Havien ja realitzat diversos entrenaments tàctics utilitzant tècniques i material paramilitar.
Els agents també van poder comprovar com els detinguts utilitzaven les xarxes socials per a reclutar nous militants, enaltir accions violentes d'altres organitzacions terroristes i compartir amb altres usuaris contingut audiovisual de caràcter aceleraccionista.
En els últims mesos, els detinguts havien endurit el seu discurs radical, encoratjant a dur a terme accions violentes, arribant fins i tot a manifestar obertament que estaven disposats a realitzar atacs selectius per a la causa.
A més, el líder de la cèl·lula espanyola estava en contacte directe amb el fundador de 'The Base', el qual fa un mes va realitzar una crida per a la consolidació de les cèl·lules expandides a nivell internacional i l'execució d'atacs selectius amb la finalitat de col·lapsar les institucions democràtiques occidentals.
Això, sumat a l'apilament d'armes observat, va propiciar que en la matinada del passat dimarts els agents engegaren un operatiu policial per a la detenció del líder i els seus dos màxims col·laboradors.
Durant els cincos registres practicats a la província de Castelló han sigut intervingudes nou armes, dues d'elles de foc, munició, més d'una vintena d'armes blanques, un complet equipament tàctic militar que utilitzaven en les activitats de capacitació, material i documentació de caràcter aceleracionista i supremacista, propaganda de l'organització 'The Base', parafernàlia neonazi, així com documentació enaltint altres organitzacions terroristes.
L'operació ha sigut liderada per la Comissaria General d'Informació amb el suport de la Brigada Provincial d'Informació de Castelló, tot això baix la direcció de la Fiscalia de l'Audiència Nacional. Agents d'Europol han participat en la fase d'anàlisi d'informació duta a terme durant la investigació.
Les investigacions continuen en curs baix la direcció del titular del Jutjat Central d'Instrucció número 6 de l'Audiència nacional, qui ha decretat l'ingrés a la presó del líder de la cèl·lula.
The Base
'The Base', 'La Base' en castellà, va ser creada el 2018 i advoca per aconseguir l'objectiu d'una supremacia blanca a través del terrorisme, creant per a això una xarxa internacional de cèl·lules paramilitars que s'interlocutòria capaciten militarment en camps d'entrenament, amb la fi última de perpetrar atemptats.
L'organització opera com una xarxa descentralitzada i clandestina de xicotetes cèl·lules operatives, els principals postulats de les quals ideològics són el supremacisme, l'aceleracionisme militant i la preparació per a una 'guerra racial'.
