Identifiquen el cadàver d'un jove que va aparèixer ofegat amb un cinturó de pedres en una cala de Lloret de Mar el 2018
Es tracta d'un home alemany de qui la família en va denunciar la desaparició
ACN
La Guàrdia Civil ha pogut identificar el cadàver d'un jove que va aparèixer ofegat a la Cala Boadella de Lloret de Mar el 22 de juliol de 2018, amb un cinturó de pedres. Es tracta d'un jove alemany que aleshores tenia 21 anys i de qui la família en va denunciar la desaparició, arran de no tenir notícies del noi. Va ser un grup de banyistes els qui van trobar el cadàver d'un home d'aspecte jove, ros i d'1,80 metres d'alçada. Els efectius del Grup d'Activitats Subaquàtiques de la Guàrdia Civil van recuperar el cos i, després de l'autòpsia, van iniciar les investigacions per intentar saber-ne la identitat. Inicialment van revisar la zona per veure si trobaven roba o objectes personals de la víctima, però no van aconseguir res.
Posteriorment, i sota la tutela del jutjat d'instrucció cinc de Blanes es van extreure mostres biològiques de la víctima i es van enviar al Servei de Criminalística del cos per veure si es trobava alguna relació amb altres perfils. En paral·lel, els agents van compartir la informació amb cossos policials d'altres països i estaments com la Interpol. De fet, els agents van arribar a demanar ajuda a la ciutadania per la identificació del cadàver i el jutjat en va permetre la difusió d'una imatge per intentar trobar els familiars o els amics de la víctima.
Fa poques setmanes, però, va saltar una alerta a la policia en la que s'indicava una coincidència entre les mostres que havia facilitat la Guàrdia Civil amb unes provinents d'una família d'Alemanya que havia denunciat la desaparició del jove, coincidint amb la data de l'ofegament.
Finalment, s'ha pogut tancar el cas amb la identificació de la seva família a Alemanya.
