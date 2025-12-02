Més funcionaris contra la violència organitzada i contundència amb els presos armats a Brians 2
UGTPresons recorda a la direcció del centre que no és "moment de tebior ni de bonisme" perquè corre perill la seguretat del personal
UGTPresons demana més personal per al centre penitenciari Brians 2, a Sant Esteve Sesrovires, per "fer front a l'alarmant massificació d'interns" i prevenir incidents violents com el desenvolupat durant el matí d'ahir, quan un grup de reclusos del mòdul 4, armats amb utensilis perillosos que ells mateixos s'havien fabricat al recinte, va intentar atacar presos del mòdul 3 per una revenja.
Malgrat que la ràpida intervenció del personal va impedir que es consumés l'agressió, el sindicat ha expressat la seva enorme preocupació i ha proposat una altra mesura "urgent". Es tracta de "la revisió dels protocols de seguretat en moviments simultanis" d'individus "amb historial de conflictes o rivalitats conegudes".
Aquest va ser el cas d'ahir, en el moment en què van coincidir al carrer Major de Brians 2, camí del poliesportiu, diversos interns que presumptament ja havien estat immersos en un altre atac. La via de comunicació en qüestió és un dels "punts de pas crítics" que els treballadors consideren que caldria reforçar.
Per reduir el risc en els desplaçaments, el centre penitenciari necessita una "Unitat de Trasllats d'Interns" (UTI), afegeix UGTPresons. Sigui com sigui, ara que ja s'ha produït aquest episodi, els representants dels funcionaris sostenen que la nova direcció hauria d'actuar "amb la mateixa fermesa disciplinària i contundència que va demostrar la seva antecessora en el càrrec".
"No és moment de tebior ni de 'bonisme' davant la tinença d'armes blanques i la violència organitzada", clama el sindicat abans reclamar que es mantingui "la línia de tolerància zero per garantir la integritat física" de la plantilla. El "camí a seguir", conclouen a UGTPresons, és el que marquen aquells comandaments que estan "donant la cara a primera línia", com el "cap de Serveis" o el "subdirector de Règim Interior".
- Mor l'acompanyant d'un quad en xocar contra una vaca a Moià: el conductor fuig i s'entrega hores més tard anant drogat
- Jordi Freixanet, exjugador de bàsquet: «Quan vaig deixar el bàsquet vaig estar vuit anys sense veure ni un partit»
- Fernando Alonso i Melissa Jiménez, de Sallent, podrien estar esperant el seu primer fill junts
- S'ordena la suspensió d'activitats a la cova de Mura i Sant Llorenç del Munt i l'Obac per la pesta porcina
- Detenen una mare per agredir el seu fill de set anys i a una dona que li ha plantat cara a peu de carrer a Manresa
- Aterra a Manresa un gimnàs disposat a crear comunitat
- Així van quedar el bus i el cotxe implicats en l'accident a l'avinguda dels Dolors de Manresa
- Més de 300 subinspectors dels Mossos no aniran a la feina aquest dimecres