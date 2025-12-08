Tres menors exhibeixen una pistola d’airsoft en un centre comercial, s'encaren amb els vigilants de seguretat i els fereixen
Els Mossos d'Esquadra amb suport de la Policia Local han d'intervenir i detenen els tres joves
Eva Batlle
Tres menors van agredir aquest diumenge els vigilants de seguretat d'un centre comercial de Salt, en uns fets que van obligar la intervenció dels Mossos d’Esquadra i de la Policia Local de Salt. Tots els joves van acabar detinguts.
Els incidents van començar cap a les vuit del vespre, quan els vigilants van sorprendre tres nois exhibint una pistola -que era simulada i utilitzada per a la pràctica d’airsoft- dins de l’establiment. En recriminar-los l’actitud, que podia generar alarma en un dia de forta afluència pel pont de desembre, els joves no només no van fer cas, sinó que s’hi van encarar i van iniciar un forceig en un passadís del centre, com es pot veure també en un vídeo que s'ha fet viral a les xarxes socials.
Ferits i intervenció policial
Durant l’agressió, dos dels tres vigilants van patir diverses lesions, una de les quals greus a la cara i al llavi d’un dels treballadors. Alertats dels fets, Mossos d'Esquadra va anar fins al centre i Policia Local de Salt també els va donar suport i també van haver de contenir els menors, que s’hi van encarar i es van mostrar molt agressius abans de ser reduïts.
Els tres adolescents van quedar detinguts pels Mossos d'Esquadra com a presumptes autors de delictes de lesions, atemptat contra els agents de l’autoritat, danys i desordres públics, confirma el cos policial. La policia també els va requisar la pistola d’airsoft amb boles de PVC que utilitzaven. Es dona el cas que els tres detinguts ja eren coneguts per la policia de la zona.
