Apunyalen un membre de l’orquestra d'Atalaia de Paüls i hores més tard troben l'agressor mort al seu domicili
L’agressor es va tancar a casa seva ahir a la tarda i la Guàrdia Civil va vigilar les seves accions abans de la intervenció d’aquest diumenge
S. H. V.
Un ensurt al municipi de Sant Esteve de Litera, a Osca. Un home va agredir dissabte passat un dels membres de l’orquestra d'Atalaia de Paüls (Baix Ebre) que anava a celebrar el Cap d’Any Anticipat, una tradició al municipi des de fa més de quinze anys per celebrar l’acostament del final d’any. L’agressor, que va atacar la víctima amb un ganivet, es va atrinxerar poc després al seu domicili. La Guàrdia Civil va intervenir a mitja tarda a la casa i hi ha trobat el cos del presumpte agressor sense vida. Les investigacions continuen per aclarir els fets.
L’incident va tenir lloc cap a les 19.30 hores, al bar situat a la plaça d’Espanya del municipi. L’agressor, veí del municipi des de fa menys d’un any, estava parlant amb la víctima, membre de l’Orquestra Atalaia, que aquella tarda actuava al municipi. En un breu intercanvi de paraules, l’atacant va agafar un ganivet que va trobar sobre la barra del bar i el va clavar a la víctima a la zona de l’abdomen. Ràpidament, els veïns van trucar a la Guàrdia Civil i a l’ambulància, amb una resposta ràpida d’ambdós serveis.
Paral·lelament, l’agressor va fugir cap al seu domicili, on es va atrinxerar des del moment que va travessar la porta. A mitja tarda d’aquest diumenge, aquest veí del municipi continuava tancat a casa seva. La víctima va ser ingressada a l’Hospital de Barbastre i segueix sent atesa pel personal sanitari. La seva vida no corre perill.
L’Orquestra Atalaia, el grup triat per amenitzar el Cap d’Any Anticipat, va decidir continuar amb l’actuació i la celebració va seguir endavant.
- Pànic al Pedraforca, caiguda a Berga i atrapats a Vallcebre: triple rescat dels Bombers al Berguedà pel pont de desembre
- L’anècdota d'un hotel-restaurant de Manresa que es fa viral: una reserva inexistent i una clienta que vol tenir la raó
- Operació tornada del pont de desembre: fins a 23 quilòmetres de retencions a la C-16 i accidents d'última hora
- Soc de Martinet i treballo per la NASA; amb esforç, atreviment i curiositat una pot aconseguir el que es proposi
- Una setantena de persones acompanyen la bandera de la Puríssima en la tradicional Passada per Manresa
- Montserrat Díaz, gerent del CDIAP Manresa: 'La pobresa està creant dins de les famílies una tensió molt negativa per als fills
- Un poble petit de l’Anoia, amb 400 habitants, fa un Mercat de Nadal que ja és un model d’èxit
- Jordi Villacampa: 'No hauria canviat la Penya pel Barça per un euro més. Haurien d’haver pagat molts diners i no ho van fer