Alerta per l'enviament de correus fraudulents que intenten robar diners del lloguer

Els estafadors intenten convèncer els usuaris perquè facin l’ingrés mensual en un compte diferent de l'habitual

Alba Díaz

Manresa

L’Agència de Ciberseguretat de Catalunya ha emès una alerta després de detectar nous correus electrònics fraudulents dirigits a persones que paguen el lloguer del seu pis. Segons l’agència, aquests correus generen una sensació d’urgència i intenten convèncer els usuaris perquè facin l’ingrés mensual en un compte diferent de l'habitual. A més, sol·liciten un comprovant del pagament anterior sota l’excusa d’“actualitzar les dades”.

Els experts en seguretat recomanen no respondre mai a aquests correus, no fer transferències a comptes desconeguts i verificar sempre amb el propietari o l’administrador del pis abans de modificar qualsevol dada bancària.

L’agència també recorda que és important no obrir enllaços ni descarregar fitxers adjunts sospitosos i reportar qualsevol intent de frau als canals oficials de ciberseguretat.

