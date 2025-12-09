Ferit un menor per l'explosió d'un vehicle de gas en una benzinera de Tarragona
El SEM l'ha traslladat a l'Hospital Joan XXIII
ACN
Tarragona
Un menor d'edat ha resultat ferit menys greu en una explosió aquest dilluns a la tarda a Tarragona. Segons han informat els Bombers de la Generalitat, han rebut l'avís a les 15.39 hores de l'accident en una benzinera del carrer del Coure i hi han traslladat una dotació. En arribar-hi han comprovat que l'explosió ha tingut lloc durant el repostatge d'un turisme i que no hi ha hagut incendi.
El Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), que ha activat dues ambulàncies, ha atès dues persones i n'ha traslladat una, menor d'edat, a l'Hospital Joan XXIII.
