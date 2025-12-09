Les grans xarxes de prostitució i pornografia de Barcelona capten joves nouvingudes a la Catalunya central
Menys d'una desena de màfies controlen un negoci milionari que es beneficia de l'atractiu de la capital catalana per a les fires i els congressos internacionals
Maria Francés
Les ramificacions de les grans xarxes de pornografia i prostitució de Barcelona s'estenen fins a la Catalunya central. En concret, l'explotació afecta joves, majoritàriament de sexe femení, procedents de famílies nouvingudes. Malgrat que en primera instància les damnificades aterren a les comarques interiors, sovint pels vincles amb conciutadans dels seus països d'origen, acaben establint-se a la capital o l'àrea metropolitana.
La policia sap que el nombre de bandes que controlen aquest negoci a gran escala és escàs, ja que no arriba a la desena a Barcelona. En canvi, la seva força és immensa, a partir d'una capacitat provada d'estendre els seus tentacles fins al comerç sexual a partir de la generació de continguts per a adults. Els ingressos econòmics per a les dones implicades, en algunes ocasions, i les amenaces a les víctimes, moltes altres vegades, asseguren als infractors la impunitat en el desenvolupament de la seva activitat il·lícita.
Aquesta estabilitat delictiva coincideix en el temps amb el Pla Estratègic de Polítiques d'Igualtat de Gènere impulsat pel Govern que presideix a Catalunya el socialista Salvador Illa. La previsió sobre aquest paquet de mesures, explicitada per l'Executiu, seria que cristal·litzés durant els primers mesos de 2026; la voluntat implícita era acabar amb la prostitució al territori. La dificultat del repte és majúscula perquè l'explotació de dones sol anar associada a altres pràctiques il·legals, del tràfic de drogues i armes a l'extorsió i el suborn.
L'efervescència de Barcelona com a centre de fires i trobades econòmiques o empresarials de gran envergadura atrau professionals sexuals de la regió central, de la resta de demarcacions catalanes i d'altres províncies espanyoles. Els agents més bel·ligerants i col·lectius en defensa dels drets de les dones es neguen a acceptar que un esdeveniment com el Mobile World Congress s'hagi convertit en el gran bufet del sexe de pagament a Europa.
Càrrecs policials i polítics repliquen que no es pot comparar la cita anual de la tecnologia d'avantguarda amb operacions com la culminada fa uns mesos a Ciutat Vella, en què es va constatar la violació reiterada de criatures per ser enregistrada i difosa per una trentena de pederastes. Realitats tan crues com aquesta no generen dubtes, ni socials ni policials ni jurídics. El mercat de la pornografia aparentment legal resulta més relliscós, addueixen els investigadors.
Malgrat que el Codi Penal espanyol determina que la distribució d'aquest material entre menors d'edat s'ha de castigar amb penes de presó i multes, els arxius d'aquesta naturalesa són d'allò més habituals entre els adolescents i, fins i tot, els nens. Són abundants els estudis i recerques que demostren que els escolars tenen el seu primer contacte amb aquests vídeos als 12 o els 13 anys.
