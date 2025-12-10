Desarticulen una xarxa criminal liderada per un metge conegut a les xarxes que traficava amb medicaments il·legals i dopants
En l'operatiu s'han detingut nou persones i en les entrades i escorcolls es van intervenir prop de 250.000 euros en efectiu, 40.000 comprimits, 2.500 vials d’hormona del creixement i més de 500 pastilles per a la millora de la condició sexual
Regió7
Cau un grup criminal liderat per un metge endocrinòleg, exculturista i amb gran presència a les xarxes socials, Alex C., que distribuïa medicaments il·legals i dopants tant a escala nacional com internacional. L’explotació de la investigació es va dur a terme el 26 de novembre amb 13 entrades i escorcolls i amb la detenció de vuit homes i una dona, d’entre 34 i 74 anys, entre els quals, un reconegut metge que encapçalava l’entramat. L'operació ha estat impulsada per agents dels Mossos d'Esquadra de la Unitat Central de Consum i la de la Unitat Central de Blanqueig de la Divisió d’Investigació Criminal (DIC).
La investigació va començar el gener del 2025, i les primeres gestions practicades van permetre recollir indicis relacionats amb l’activitat principal de l’organització establerta a Catalunya. Disposaven d’una infraestructura sòlida que, sota la cobertura de prestar un servei mèdic professional, enviava els medicaments mitjançant diversos serveis de paqueteria, a escala estatal i internacional, previ pagament. Els principals investigats disposaven d’una estructura societària i financera a l’estranger que oferia una opacitat suficient per eludir els controls fiscals i difuminar els guanys obtinguts amb l’activitat il·lícita.
A banda de les detencions, el dia de l’explotació es van intervenir diners en efectiu fruit dels pagaments de les vendes de les substàncies anabolitzants i d’altres operacions il·lícites. A més les entrades i escorcolls als diferents immobles van permetre als investigadors la localització de documentació relacionada amb la recepció i els enviaments dels medicaments que ha de permetre avançar en la determinació del seu origen i la seva connexió amb altres investigacions portades a terme a altres països europeus en els darrers mesos vinculades a través d’Europol.
Tenint en compte la gran capacitat de captació de clients per part l’entramat, especialment a partir de la figura del metge endocrinòleg, els investigadors van sol·licitar a l’autoritat judicial el bloqueig de perfils de determinades xarxes socials així com de pàgines web relacionades amb el negoci il·lícit. Aquesta mesura va ser concedida i ja ha començat a tenir els primers resultats.
Creació de societats a l’estranger, gestió de criptoactius i blanqueig de beneficis
Els investigadors han culminat amb èxit una complexa investigació econòmica que ha permès desarticular un sofisticat entramat de blanqueig de capitals. L’operació ha comportat la intervenció de més de 300.000 euros en comptes corrents, 250.000 euros en efectiu i més de 150.000 dòlars americans en criptoactius, així com el bloqueig de diversos béns immobles i mobles que sumen un valor superior al milió d’euros. La dificultat de la investigació ha estat marcada per l’ús d’estructures societàries i bancàries disperses en diferents estats membres de la Unió Europea, dissenyades per ocultar la traçabilitat dels guanys il·lícits.
Segons les indagacions dels investigadors, l’organització hauria blanquejat els beneficis procedents del tràfic il·legal de medicaments mitjançant comptes corrents vinculats a societats estrangeres i la compra de vehicles d’alta gamma i immobles. Aquestes operacions s’haurien emmascarat amb la simulació de serveis mèdics inexistents o il·legals, aconseguint generar un patrimoni ocult superior a 1,5 milions d’euros.
L’èxit de l’operació posa de manifest la capacitat investigadora per rastrejar fluxos financers complexos i identificar i desarticular mecanismes internacionals de blanqueig.
La investigació, que s’ha dut a terme durant gairebé la totalitat del que portem de 2025, ha comptat amb la presència d’efectius d’Europol i de la policia d’Estònia desplegats al territori català com a observadors per a l’intercanvi d’informació.
Prescripció de teràpies hormonals fora d’indicació mèdica
El principal investigat, un metge endocrinòleg exculturista, era l’encarregat de prescriure els medicaments il·legals entre els quals destaca l’ús d’hormona del creixement com el producte estrella de l’organització pel seu alt cost i benefici econòmic.
L’hormona del creixement, indiciada pel tractament del nanisme, trastorns genètics que afecten el desenvolupament o deficiències de la citada hormona i és emprada al món del culturisme per afavorir l’augment de la força i la qualitat muscular, reduir el greix i ampliar l'efecte dels esteroides.
Els medicaments provinents dels anomenats laboratoris "UNDER", nom amb el que es coneix al mercat il·lícit a les plataformes de distribució il·legals de medicaments o substàncies dopants fictícies sota l'aparença de laboratoris reals, arribaven camuflats com a productes cosmètics des dels països bàltics per al seu posterior condicionament i distribució. Entre la substància intervinguda s’han localitzat diversos medicaments falsificats sota el nom de medicaments legals a l’estat espanyol.
El líder de l’organització, sota la seva condició de metge col·legiat, prescrivia teràpies hormonals principalment a homes tot i que els valors mostrats a les analítiques no complien els requisits per a la indicació mèdica de la testosterona.
Amb total desobediència del Codi Deontològic Mèdic el principal investigat indicava la compra de medicaments falsos a un contacte de confiança, també de l’organització, ja que la prescripció no està permesa en les condicions expressades pels pacients, induint a efectes secundaris irreversibles.
La teràpia de reemplaçament de la testosterona (TRT) és un tractament mèdic que es fa servir per homes amb nivells baixos de testosterona, la medicació pot administrar-se mitjançant injeccions, gel o pegats transdèrmics per millorar la simptomatologia pròpia que inclou fatiga, disminució de la massa muscular o baix desig sexual.
El tractament pot comportar efectes secundaris no desitjats com l’alteració del colesterol, retenció de líquids, augment dels riscos de problemes cardiovasculars o nivells d’hematòcrit especialment alts, entre d’altres.
13 entrades a domicilis i empreses relacionades amb els principals investigats
L’explotació de la investigació va consistir en diverses entrades i escorcolls als domicilis dels investigats així com a magatzems d’empreses que utilitzaven per a la distribució de la mercaderia. Es van intervenir prop de 250.000 euros en efectiu, 40.000 comprimits, 2.500 vials d’hormona del creixement i més de 500 pastilles per a la millora de la condició sexual. També es van requisar rellotges d’alta gamma així com cartes col·leccionables d’un conegut joc i d’alt valor econòmic en plataformes especialitzades, per la seva possible relació amb el blanqueig de la xarxa criminal.
El dispositiu policial va tenir lloc a les localitats de Barcelona, l’Hospitalet de Llobregat, Vilanova i la Geltrú, Canyelles, Masnou, Castelldefels, Prat de Llobregat, Salou i Vallirana. Dels nou detinguts, la majoria dels quals sense antecedents, set van passar a disposició del Jutjat d’Instrucció 9 de Vilanova i la Geltrú. Se’ls hi atribueixen delictes contra la salut pública, blanqueig de capitals, falsificació de document públic i pertinença a organització criminal.
Medicaments il·legals, un greu perill per a la salut de les persones
Els investigadors fan un èmfasi especial en la perillositat que comporta la compra o adquisició de medicaments fora dels canals legals de distribució (com ara farmàcies o centres hospitalaris), atesa la manca de controls de qualitat sobre aquests productes, tant en la seva elaboració i fabricació com en els processos de distribució (manteniment de la cadena de fred, exposició a temperatures inadequades, etc.). Aquesta absència de garanties pot comportar greus riscos per a la salut de les persones, ja que els medicaments poden estar adulterats, contenir dosis inferiors o superiors a les declarades, trobar-se caducats o presentar impureses, fins i tot amb la presència d’altres principis actius medicamentosos.
Els anabolitzants (esteroides androgènics) provoquen efectes secundaris greus a curt i llarg termini, tant físic com psicològics, és a dir problemes de salut cardíacs (augment de la pressió arterial i la mida del cor), augment del colesterol, pel que hi ha més risc d’infart i ictus, problemes en la funció hepàtica, hormonals i sexuals amb l’aturada de la producció de testosterona, infertilitat i atròfia testicular, alopècia i psicològics com la irritabilitat, l’agressivitat, els canvis d’humor, símptomes depressius i sense oblidar la dependència als mateixos.
En el cas de les dones, prendre esteroides androgènics, condueixen a una masculinització irreversible, de manera visible hi ha signes en el to de veu, més greu, hirsutisme o augment del pèl corporal, alopècia androgènica (com els homes), i les alteracions menys evidents són l’amenorrea o falta de menstruació per supressió de l’eix hipotàlam-hipofisari-ovàric i l’hipertròfia clitoriana (augment de la grandària del clítoris fins a 2-3 vegades del volum normal).
De la mateixa manera l’ús dels esteroides anabolitzants s’associa directament a alteracions conductuals que van des de un comportament violent fins un major risc de depressió, ansietat i suïcidi.
- Pànic al Pedraforca, caiguda a Berga i atrapats a Vallcebre: triple rescat dels Bombers al Berguedà pel pont de desembre
- Una seixantena d’exalumnes de la Joviat de la generació del 75 es retroben pels 50 anys
- Soc de Martinet i treballo per la NASA; amb esforç, atreviment i curiositat una pot aconseguir el que es proposi
- Un veí de Collbató aconsegueix que li retornin diners de la taxa de residus
- El 90% dels afiliats d’Aliança Catalana a Berga amenaça de plegar per la 'designació de Judit Vinyes com a cap de llista
- Operació tornada del pont de desembre: fins a 23 quilòmetres de retencions a la C-16 i accidents d'última hora
- Detenen un jove hacker d'Igualada per sostreure i vendre 64 milions de dades personals
- L’abat de Montserrat, en la cloenda del mil·lenari: «En un món complicat i difícil, volíem ser positius i fer coses»