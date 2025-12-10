València
Un tercer menor va patir complicacions després de ser assistit per l’anestesista de la clínica d’Alzira
La Policia investiga si la reacció del nen està relacionada amb una mala praxi de l’especialista, en llibertat amb càrrecs després de declarar davant la jutge
Sanitat inspecciona les clíniques privades on l’anestesista prestava els seus serveis
Abraham Pérez
La Inspecció de Serveis Sanitaris de la Conselleria de Sanitat investiga si les complicacions que va patir un nen que va ser atès en una clínica dental de Paterna estan relacionades amb una mala praxi de l’anestesista. Es dona la circumstància que l’afectat havia sigut assistit pel mateix especialista que està sent investigat per la mort d’una nena de sis anys i la greu intoxicació d’una altra de quatre, als quals va sedar a Paterna.
En cas de demostrar-se que la reacció del menor va ser causada per una mala praxi, la jutge d’Alzira que instrueix la causa podria imputar-li un nou delicte de lesions, que se sumaria als d’homicidi i lesions per imprudència professional, omissió del deure de socors i furt pels quals ja està sent investigat.
Aquest últim cas, ocorregut setmanes abans de produir-se els d’Alzira, s’han conegut arran de les inspeccions que Sanitat està portant a terme a les clíniques privades on E. Ll. A. prestava els seus serveis per aclarir les causes que van provocar la mort d’una nena de sis anys, i si hi ha hagut anteriorment més pacients afectats per una presumpta mala praxi en l’aplicació dels fàrmacs que utilitza per relaxar els pacients, i que sostreia de l’hospital on treballava.
Les indagacions se centren a aclarir si, tal com es té la sospita, les reaccions de les menors van ser provocades pels fàrmacs utilitzats per fer les sedacions de les petites, i que l’especialista sostreia de l’hospital públic de gestió privada on treballava, i si la mort de la nena de sis anys va ser per una sèpsia causada per un anestèsic contaminat.
Fàrmacs robats
Fins ara la sostracció dels medicaments és una de les poques certeses que ha pogut confirmar el Grup d’Homicidis, després de rastrejar la traçabilitat dels lots dels dos compostos utilitzats en la intervenció, que els ha portat fins aquest centre hospitalari, d’on l’investigat per homicidi i lesions negligents hauria presumptament sostret tant el midazolam com el propofol, els dos anestèsics utilitzats en aquesta sedació conscient a què van ser sotmeses les dues menors per rebre diferents tractaments odontològics el 20 de novembre passat.
Ara, per detectar si prèviament hi ha hagut pacients que han experimentat complicacions després de ser atesos pel principal investigat, i després de practicar un registre al centre d’Alzira i al domicili de l’anestesista, els inspectors de conselleria han començat a inspeccionar altres clíniques privades on l’especialista prestava els seus serveis. Segons ha pogut confirmar aquest diari, es tractaria d’una franquícia amb seus a Paterna i Catarroja, un centre a Sagunt i un altre a València, a més de la clínica d’Alzira.
Després de dues setmanes d’exhaustiva investigació, la Policia Nacional detenia dimecres passat E. Ll. A., l’anestesista que es va donar a les nenes d’Alzira, com a presumpte autor d’un delicte d’homicidi. Així mateix, també se li imputen els delictes de lesions, omissió de socors i furt, aquest últim per la sostracció de fàrmacs a l’hospital on prestava els seus serveis habitualment. Per la seva banda, la propietària de la Clínica Dental Mireia, que també va ser detinguda i posada en llibertat amb càrrecs hores després, després de prestar declaració a la Direcció Superior de la Policia Nacional, està sent investigada com a presumpta autora d’un delicte d’omissió de socors i un altre contra la salut pública.
En llibertat amb càrrecs
Després de més de cinc hores declarant al Jutjat d’Instrucció número 5 d’Alzira, la jutge acordava deixar en llibertat amb càrrecs el principal investigat, al considerar que actualment no es donen les circumstàncies per ordenar el seu ingrés a presó provisional, tal com sol·licitava la fiscalia. En la seva interlocutòria, la magistrada remarcava que amb la informació recopilada fins ara, i a l’espera d’obtenir l’historial clínic de les dues nenes i dels resultats de les analítiques de les mostres obtingudes, «no hi ha prou indicis racionals que la causa definitiva de la mort d’una d’aquestes menors pugui ser atribuïda exclusivament a una imprudència professional greu o menys greu de l’investigat».
Així amb tot, la instructora acordava una sèrie de mesures cautelars per a l’investigat, com la retirada del passaport, la prohibició de sortir del territori nacional i l’obligació de comparèixer de manera periòdica davant el jutjat.
- Pànic al Pedraforca, caiguda a Berga i atrapats a Vallcebre: triple rescat dels Bombers al Berguedà pel pont de desembre
- Una seixantena d’exalumnes de la Joviat de la generació del 75 es retroben pels 50 anys
- Soc de Martinet i treballo per la NASA; amb esforç, atreviment i curiositat una pot aconseguir el que es proposi
- Detenen un jove hacker d'Igualada per sostreure i vendre 64 milions de dades personals
- Un veí de Collbató aconsegueix que li retornin diners de la taxa de residus
- El 90% dels afiliats d’Aliança Catalana a Berga amenaça de plegar per la 'designació de Judit Vinyes com a cap de llista
- L’advocat Ignacio de la Calzada: 'Molts treballadors perden indemnitzacions per aquest error
- Els populars banys termals de Llo de l'Alta Cerdanya, tancats per un incendi