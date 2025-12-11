Mor el conductor d'un vehicle en un xoc frontal amb un camió de gran tonatge a Gualta
El sinistre va obligar a tallar la via unes hores
ACN
Els Mossos d'Esquadra han detingut el camioner implicat en el xoc frontal que ha acabat amb la mort d'un conductor de 77 anys a Gualta (Baix Empordà). Els agents l'han arrestat per una imprudència greu amb resultat de mort i l'han traslladat a dependències policials a l'espera de passar a disposició del jutjat de guàrdia de la Bisbal d'Empordà. Els serveis d'emergència van rebre l'avís quan faltaven cinc minuts per dos quarts de vuit del vespre.
Per causes que s'estan investigant, els dos vehicles van topar frontalment i el conductor del turisme va quedar atrapat a dins del cotxe. Els Bombers van haver d'excarcerar la víctima a qui van traslladar en estat molt greu a l'hospital Josep Trueta de Girona on va acabar morint.
Arran del sinistre, es van activar set patrulles dels Mossos d'Esquadra, cinc dotacions dels Bombers de la Generalitat i tres unitats del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM). El camioner va resultar il·lès.
- Desarticulen una xarxa criminal liderada per un metge conegut a les xarxes que traficava amb medicaments il·legals i dopants
- Detenen un jove hacker d'Igualada per sostreure i vendre 64 milions de dades personals
- L’advocat Ignacio de la Calzada: 'Molts treballadors perden indemnitzacions per aquest error
- Els populars banys termals de Llo de l'Alta Cerdanya, tancats per un incendi
- El restaurant TemPo de Manresa tancarà el 28 de desembre
- Dos Guàrdies Civils fora de servei salven un home que es trobava en estat greu a l'interior d'un cotxe a Sallent
- El 90% dels afiliats d’Aliança Catalana a Berga amenaça de plegar per la 'designació de Judit Vinyes com a cap de llista
- Rosalía interromp una entrevista per...una panerola