Mor el conductor d'un vehicle en un xoc frontal amb un camió de gran tonatge a Gualta

El sinistre va obligar a tallar la via unes hores

Imatge de l'accident entre un vehicle i un camió a Gualta

Imatge de l'accident entre un vehicle i un camió a Gualta / Cedida

ACN

Gualta

Els Mossos d'Esquadra han detingut el camioner implicat en el xoc frontal que ha acabat amb la mort d'un conductor de 77 anys a Gualta (Baix Empordà). Els agents l'han arrestat per una imprudència greu amb resultat de mort i l'han traslladat a dependències policials a l'espera de passar a disposició del jutjat de guàrdia de la Bisbal d'Empordà. Els serveis d'emergència van rebre l'avís quan faltaven cinc minuts per dos quarts de vuit del vespre.

Per causes que s'estan investigant, els dos vehicles van topar frontalment i el conductor del turisme va quedar atrapat a dins del cotxe. Els Bombers van haver d'excarcerar la víctima a qui van traslladar en estat molt greu a l'hospital Josep Trueta de Girona on va acabar morint.

Arran del sinistre, es van activar set patrulles dels Mossos d'Esquadra, cinc dotacions dels Bombers de la Generalitat i tres unitats del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM). El camioner va resultar il·lès.

TEMES

