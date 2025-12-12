L’Agència Tributària alerta d’una nova onada de correus fraudulents que inclouen dades reals de contribuents
Els correus contenen un arxiu adjunt que sembla una notificació real de l’AEAT o bé un enllaç per robar dades personals i bancàries
L’Agència Tributària ha alertat de la proliferació de noves campanyes de phishing que utilitzen correus electrònics falsos amb l’objectiu de suplantar la seva identitat i enganyar els contribuents. Aquests missatges, enviats des de dominis que aparenten ser legítims —com noreply@aets.es o aviso@correo.gob.app— informen d’una suposada notificació pendent de revisió i pagament.
Els correus inclouen un fitxer adjunt o un enllaç fraudulent. L’arxiu, identificat com “Notificacion_xxxxxxxx-xxxx,519.pdf”, adopta l’aparença d’una notificació oficial de l’AEAT i conté dades personals verídiques del destinatari, informació sobre un suposat pèrit i fins i tot un número d’IBAN on fer un ingrés. En altres casos, l’usuari és redirigit a una pàgina web falsa que imita el portal de l’Agència Tributària per robar-hi les credencials d’accés.
Aquests atacs dirigits busquen obtenir dades personals i bancàries de les víctimes o forçar-les a realitzar un pagament inexistent. Per incrementar la pressió, els missatges adverteixen que la manca de resposta en pocs dies podria comportar “conseqüències administratives segons la normativa vigent”, una tàctica habitual en aquest tipus de fraus.
