Dos passatgers ferits per la caiguda del pantògraf d’un tren a Montmeló
La circulació ha quedat interrompuda a l'R2, R2 nord, l'R8 i l'R11
ACN
La trencada del pantògraf d’un tren a Montmeló aquest divendres al matí ha provocat la caiguda d’algun vidre del comboi i ha deixat dues persones ferides lleus, segons el Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM). Una d’elles ha estat atesa i donada d’alta al mateix lloc i l’altra ha estat traslladada en estat lleu al CAP de Granollers.
L’incident ha obligat a evacuar el passatge, una operació en què han intervingut cinc dotacions dels Bombers de la Generalitat. L’avaria, localitzada a la catenària segons Adif, ha interromput la circulació de les línies R2, R2 nord, R8 i R11 entre Mollet-Sant Fost i Granollers Centre, segons informa Renfe.
La companyia treballa per habilitar un servei alternatiu per carretera al tram afectat i recomana, mentre no sigui possible, utilitzar altres opcions de transport entre Montmeló i Granollers Centre. Davant la incidència, Protecció Civil ha activat la prealerta del pla Ferrocat.
