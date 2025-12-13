Jornada de rescats de muntanya a la Catalunya central: cinc joves se'ls fa de nit al Pedraforca i una dona cau a Montserrat
Els Bombers han hagut de desplegar l'helicòpter dels GRAE per atendre la dona, de 74 anys, ferida del turmell
Els nois, d'entre 21 i 28 anys, no es veien en cor de baixar a les fosques
Núria León
Els Bombers de la Generalitat han fet dos rescats aquest dissabte en muntanyes de la Catalunya central. Una dona de 74 anys ha caigut fent una ruta per Montserrat i un grup de cinc joves s'han vist sorpresos per la foscor de la nit al Pedraforca.
En el cas de la dona ferida a Monistrol de Montserrat, ha calgut que un helicòpter dels GRAE, acompanyat del SEM, fes el rescat. Segons l'avís, que s'ha rebut a les 12.20h al camí de l'Arrel, la dona s'hauria fet mal al turmell i no podia seguir la marxa.
A la tarda, a Saldes, cinc excursionistes d'entre 21 i 28 anys, han hagut de res rescatats per una unitat terrestre dels GRAE al Pedraforca. Segons ha informat el cos, els joves es trobaven bé, però no es veien en cor de baixar perquè s'havia fet de nit. En el moment de l'avís es trobaven a la zona del Pollegó.
Els Bombers de la Generalitat recorden que abans de sortir al medi natural és important seguir els consells i les recomanacions per evitar ensurts. Cal anar equipats amb beguda, menjar, roba d'abrigar i tot el necessari. És important recordar que en una sortida, sempre has d'anar i tornar.
- Jordi Cruyff: 'El futbol va deixar d’importar quan vaig saber que la meva filla tenia càncer
- Buenafuente i Sílvia Abril no presentaran les campanades a TVE
- Desarticulat el grup criminal que era el principal distribuïdor de cocaïna a l'Anoia
- Amb aquest truc enginyós ja no malgastaràs més paper higiènic
- Sembla la Sagrada Família, però és en un petit poble de Tarragona: una joia modernista d'un deixeble de Gaudí que per poc no arriba a existir
- El grup Casablanca adquireix la cocteleria Glaç de Manresa
- Les cinc claus per les quals les paraules de Buenafuente sobre la seva salut són un exemple a seguir
- Ensurt per un escalfador que fumejava en una clínica dental del passeig de Pere III de Manresa