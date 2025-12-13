Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Jornada de rescats de muntanya a la Catalunya central: cinc joves se'ls fa de nit al Pedraforca i una dona cau a Montserrat

Els Bombers han hagut de desplegar l'helicòpter dels GRAE per atendre la dona, de 74 anys, ferida del turmell

Els nois, d'entre 21 i 28 anys, no es veien en cor de baixar a les fosques

Un helicòpter de rescat a Montserrat

Un helicòpter de rescat a Montserrat / Arxiu / Bombers de la Generalitat

Núria León

Manresa

Els Bombers de la Generalitat han fet dos rescats aquest dissabte en muntanyes de la Catalunya central. Una dona de 74 anys ha caigut fent una ruta per Montserrat i un grup de cinc joves s'han vist sorpresos per la foscor de la nit al Pedraforca.

En el cas de la dona ferida a Monistrol de Montserrat, ha calgut que un helicòpter dels GRAE, acompanyat del SEM, fes el rescat. Segons l'avís, que s'ha rebut a les 12.20h al camí de l'Arrel, la dona s'hauria fet mal al turmell i no podia seguir la marxa.

A la tarda, a Saldes, cinc excursionistes d'entre 21 i 28 anys, han hagut de res rescatats per una unitat terrestre dels GRAE al Pedraforca. Segons ha informat el cos, els joves es trobaven bé, però no es veien en cor de baixar perquè s'havia fet de nit. En el moment de l'avís es trobaven a la zona del Pollegó.

Els Bombers de la Generalitat recorden que abans de sortir al medi natural és important seguir els consells i les recomanacions per evitar ensurts. Cal anar equipats amb beguda, menjar, roba d'abrigar i tot el necessari. És important recordar que en una sortida, sempre has d'anar i tornar.

