Busquen la Gina, una nena de 5 anys del Prat que el seu pare no ha tornat a la mare
Els Mossos d'Esquadra investiguen els fets com un possible cas de sostracció de menors
EFE
Els Mossos d'Esquadra han obert una investigació per localitzar la Gina, una menor de 5 anys del Prat de Llobregat (Baix Llobregat) el pare de la qual havia d'haver-la tornat a la mare el cap de setmana passat després del règim de visites establert judicialment.
Diumenge passat, 14 de desembre, la mare de la nena va interposar una denúncia a la comissaria dels Mossos d'Esquadra del Prat de Llobregat, després que la seva exparella incomplís el règim de visites i no li tornés la menor, tal com estava fixat, segons han informat a EFE fonts policials.
Els Mossos d'Esquadra investiguen els fets com un possible cas de sostracció de menors -no de segrest-, que és aquell que es produeix quan un progenitor no torna a l'altre el menor o la menor.
De moment, la Policia de la Generalitat no ha aconseguit localitzar ni el pare ni la nena.
En paral·lel, l'advocat de la mare ha posat els fets en coneixement del jutjat.
