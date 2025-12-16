Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Busquen la Gina, una nena de 5 anys del Prat que el seu pare no ha tornat a la mare

Els Mossos d'Esquadra investiguen els fets com un possible cas de sostracció de menors

Esquena de dos agents de Mossos d'Esquadra patrullant

Esquena de dos agents de Mossos d'Esquadra patrullant / ACN/Anna Berga

EFE

Barcelona

Els Mossos d'Esquadra han obert una investigació per localitzar la Gina, una menor de 5 anys del Prat de Llobregat (Baix Llobregat) el pare de la qual havia d'haver-la tornat a la mare el cap de setmana passat després del règim de visites establert judicialment.

Diumenge passat, 14 de desembre, la mare de la nena va interposar una denúncia a la comissaria dels Mossos d'Esquadra del Prat de Llobregat, després que la seva exparella incomplís el règim de visites i no li tornés la menor, tal com estava fixat, segons han informat a EFE fonts policials.

Els Mossos d'Esquadra investiguen els fets com un possible cas de sostracció de menors -no de segrest-, que és aquell que es produeix quan un progenitor no torna a l'altre el menor o la menor.

De moment, la Policia de la Generalitat no ha aconseguit localitzar ni el pare ni la nena.

En paral·lel, l'advocat de la mare ha posat els fets en coneixement del jutjat.

