S’ennuega dins d’un taxi i el detenen: portava empassada una cadena d’or robada a Barcelona

La ràpida actuació d’un taxista permet als Mossos d’Esquadra identificar l’objecte robat i arrestar els sospitosos

Un taxi de Barcelona i la cadena sostreta

Un taxi de Barcelona i la cadena sostreta / Joan Cortadellas / Mossos d'Esquadra

Regió7

Manresa

Els Mossos d’Esquadra han detingut quatre persones a Barcelona després d’un incident insòlit ocorregut a l’interior d’un taxi, quan un dels passatgers es va ennuegar amb una cadena d’or que portava amagada a la gola. L’avís immediat del conductor del vehicle va permetre una ràpida intervenció policial.

Els fets van tenir lloc aquest dilluns, quan el taxista va alertar els serveis d’emergències en adonar-se que un dels quatre ocupants del vehicle mostrava clars símptomes d’ofegament. Un dels seus acompanyants va intervenir de seguida i va aconseguir extreure l’objecte, que posteriorment es va comprovar que era una cadena d’or sostreta en un robatori recent.

Quan els agents dels Mossos d’Esquadra es van desplaçar fins al lloc, van verificar l’origen il·lícit de la joia. Davant d’aquests fets, els quatre ocupants del taxi van ser detinguts com a presumptes autors del furt i traslladats a dependències policials per a la tramitació de les diligències corresponents.

La investigació continua oberta per determinar el grau de participació de cadascun dels detinguts en el robatori.

