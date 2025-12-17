Investigació oberta
Ampli dispositiu policial per buscar un pare que no va tornar la seva filla de cinc anys a la mare al Prat de Llobregat
El sospitós té un judici pendent per maltractaments psicològics a la dona
El pare de la nena desapareguda a Madrid denuncia que la seva mare se l’ha emportat a Colòmbia
Germán González
Els Mossos d’Esquadra busquen Facundo Nahuel D. S., de 36 anys, i la seva filla Gina, de 5 anys, des del cap de setmana passat. La policia sospita que l’home ha comés un delicte de sostracció parental per no complir el règim de visites imposat pel jutjat i no tornar la menor a la mare dissabte passat a la tarda quan estava previst al Prat de Llobregat.
Des de la denúncia per desaparició que va interposar la progenitora al veure que el sospitós no es va presentar amb la menor, els agents de la policia catalana han desplegat un ampli dispositiu per vigilar ports, aeroports, estacions d’autobusos i els passos fronterers. D’aquesta manera, proven de detectar la presència del sospitós, d’origen argentí, i la menor per detenir-los. A més, han contactat amb l’entorn de Facundo per saber si s’ha amagat amb amics o familiars a diverses localitats d’Espanya o a Itàlia.
Els investigadors també han detectat que Facundo ha tret diners de comptes bancaris i ha venut algunes possessions, com un cotxe i diversos objectes, per la qual cosa sospiten que podria haver planejat aquesta fuga des de feia temps. En aquest sentit, Facundo té pendent un judici per un delicte de maltractaments psicològics a la seva exparella que s’ha de celebrar el pròxim febrer.
Estaven separats des de fa més d’un any, segons ‘El País’, que ha conversat amb la mare de la menor. La dona remarca que Facundo té el mòbil apagat des de dissabte, per la qual cosa demana ajuda per trobar la Gina. A més, ha assenyalat que en aquest temps sempre ha complert el règim de visites interposat amb el jutjat d’estar amb la nena un cap de setmana cada 15 dies i després tornar-la a un punt de trobada. Aquest dissabte no va acudir a la cita i això va encendre les alarmes de la mare.
Des del 15 de desembre, les entitats SOS Desapareguts i NISDE – Associació Nens Sense Drets han penjat una foto del pare i de la menor a les xarxes socials i han demanat ajuda ciutadana per trobar-los. Assenyalen que l’home mesura 1,88 centímetres d’altura, cabells curts, té els ulls verds així com un tatuatge a la seva mà amb el nom de la seva filla, mentre que la Gina té els cabells rossos arrissats i mesura 1,05 centímetres d’altura.
Aquestes dues entitats reclamen ajuda per localitzar-los i ho consideren una «sostracció parental». També insten a informar la policia davant qualsevol evidència i evitar la difusió de rumors o dades no contrastades que puguin entorpir la recerca.
