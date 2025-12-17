Truquen el 112 demanant ajuda i quan arriben els agents de policia els ataquen amb una pluja de petards
Els Mossos van detenir dos joves, un d'ells menor d'edat, com a presumptes autors de les trucades telefòniques falses
ACN
Els Mossos d'Esquadra van detenir aquest dilluns a Reus dos joves, un d'ells menor d'edat, com a presumptes autors de trucades telefòniques falses al 112 reclamant la presència policial al barri Gaudí on agents del cos i de la guàrdia urbana van ser rebuts amb el llançament de petards i objectes contundents. Tots dos, a més d'una dona que no va ser arrestada, estan investigats per suposats delictes de desordres públics i un altre d'atemptat contra els agents de l'autoritat. Les trucades es van fer entre el 7 de setembre i el 20 d'octubre En tots els casos es van activar de forma urgent diverses dotacions policials que, en arribar al lloc, van ser rebudes amb el llançament de petards i tota mena d'objectes contundents.
Seguidament, els agents comprovaven que els fets pels quals els havien alertat eren falsos. Els reiterats avisos telefònics comunicaven des de falses agressions i baralles fins a incendis, ocupacions, persones que causaven inseguretat al barri o, fins i tot, un cas de violència masclista.
En total, segons els Mossos, es van fer nou trucades falses des d’un mateix número de telèfon i la resta des de dues numeracions diferents. Totes elles al vespre o en horaris de nit i matinada. Arran de les comunicacions, els mossos acudien en els diferents punts d’aquest mateix barri de Reus, però sense trobar indicis de cap incident.
Segons el comunicat policial, entre aquests casos destaca el llançament de mitja dotzena d'ous contra els agents que el 8 d’octubre passat al vespre. S'havien desplaçat fins a l’avinguda Barcelona a conseqüència del suposat intent d’ocupació d’un habitatge. Només un dia després, a les quatre de la matinada, uns desconeguts van tirar pedres i altres objectes contra una patrulla de la Guàrdia Urbana, la qual acudia a un suposat incendi de contenidors a la plaça Sagrada Família.
El 18 d'octubre, també cap a les quatre de la matinada, arran d'una alerta per un possible cas de violència masclista a l’interior d’un vehicle estacionat a l’avinguda Barcelona, els Mossos van haver de recular ràpidament arran de l'impacte d'un potent petard i d’altres objectes contundents contra el vidre del parabrisa del vehicle.
Aquella mateixa matinada, els responsables de les falses alertes van realitzar dues trucades de dos números diferents en només deu minuts de diferència. El segon avís, feia referència a un nou incendi de contenidors en aquest barri que no va existir.
Els Mossos van iniciar una investigació per identificar els autors de les falses trucades, comptant amb l'antecedent d’un primer avís del 14 de maig. Els agents es van desplaçar a l'avinguda Barcelona per una suposada baralla multitudinària i van rebre el llançament de diversos objectes contundents. Es dona la circumstància que el passat mes de febrer, efectius de mossos i Guàrdia Urbana, van viure dos episodis previs en què uns desconeguts van llençar objectes des d'un terrat.
Dilluns es van dur a terme les primeres detencions i es continua treballant amb l'objectiu de fer nous detinguts en els pròxims dies. Els dos arrestats, un de 19 anys i un menor, acumulen més de mitja dotzena d'antecedents per delictes patrimonials. Van quedar en llibertat unes hores després amb l’obligació de presentar-se davant l'autoritat judicial quan siguin requerits.
