IRTA-CRESA
Macrooperació policial al laboratori investigat per pesta porcina: 40 agents i 12 hores previstes de registre
Els cossos policials clonen ordinadors i busquen informació que després analitzaran
Els Mossos i la Guàrdia Civil busquen mostres del virus de la pesta porcina al laboratori de Cerdanyola investigat pel brot
Germán González
El dispositiu que des d’abans de les nou del matí ha accedit al laboratori IRTA-CReSA, investigat pel brot de pesta porcina i ubicat als voltants del campus universitari de la UAB, està format per 40 agents de la Unitat de Consum dels Mossos d’Esquadra i del Servei de Protecció de la Natura (Seprona). L’objectiu és obtenir mostres de virus per determinar si es tracta d’una soca similar a la detectada en els senglars infectats amb pesta porcina africana (PPA).
Dies enrere, el Ministeri d’Agricultura va informar que s’havia trobat material genètic del virus similar a un altre detectat a Geòrgia el 2007, que s’utilitza en els estudis sanitaris i veterinaris sobre aquest patogen similar als que es tracten a l’IRTA-CreSA.
Secret d’actuacions
A més d’acarar les mostres obtingudes al laboratori amb les detectades en els animals morts a Collserola, els agents estan requisant documentació i dispositius electrònics, com ordinadors, en els quals s’emmagatzema informació sobre l’activitat del centre, segons han explicat diverses fonts a EL PERIÓDICO. Ho fan per ordre del Jutjat d’Instrucció número 2 de Cerdanyola del Vallès, que ha assenyalat el secret de les actuacions.
El registre de les instal·lacions podria allargar-se prop de 12 hores tenint en compte que han reclamat documentació molt tècnica i específica sobre experiments i projectes del laboratori, així com el clonat dels ordinadors, un procés complex que requereix el seu temps. En aquest sentit, diverses fonts apunten que s’ha pres la decisió de copiar-los davant la impossibilitat que els agents puguin emportar-se els aparells a causa que el centre ha de continuar funcionant.
Delicte contra el medi ambient
Fonts policials destaquen que s’haurà d’analitzar la informació obtinguda i consultar diversos pèrits per aclarir, primer, si el virus va sortir o no d’aquestes instal·lacions i, en l’hipotètic cas afirmatiu, si va ser producte d’una negligència o fins i tot un sabotatge. En els dos casos es tractaria d’un delicte contra el medi ambient. Els agents estimen que es tardaran setmanes a processar la informació obtinguda durant les hores de registre abans de presentar el seu atestat al jutjat de Cerdanyola.
Tant els Mossos com la Guàrdia Civil han remarcat que l’entrada i registre a les instal·lacions s’està duent a terme «seguint els protocols i mesures de seguretat que requereixen aquest tipus de centres d’investigació». De moment, els agents han pres mostres i han demanat informació sobre projectes, experiments, protocols de seguretat i sanitaris així com els processos per desfer-se dels animals utilitzats per a la seva activitat.
