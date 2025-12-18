Pòdcast
Parla la neboda de Juana Canal: "En entrar a la casa, tot era fosc i estava ple de ganivets i forquilles tirats per terra"
Al llarg de tres episodis, En Paradero Desconocido s’endinsa en el cas de la dona desapareguda a Ciudad Lineal el febrer del 2003
Tamara Morillo
«Recordo foscor. La primera impressió que tinc d’aquesta casa és la foscor. No sé per què». Es diu Inmaculada Castro. L’escena que descriu va passar el febrer del 2003, més de 20 anys enrere. Aquesta casa, la que descriu, és la de la seva tia, Juana Canal. «Estava molt fosca i molt desordenada». Hores abans, s’havia activat l’alarma. La seva tia, segons van trobar en una nota, se n’havia anat de casa. Sense comiats i amb el posat. Ho havia deixat tot, inclòs els seus fills.
Un d’ells, Sergio, vivia amb ella en un pis del madrileny barri de Ciudad Lineal. El jove tenia 18 anys acabats de complir. Juntament amb tots dos vivia també Jesús Pradales, parella de la seva mare. La Juana havia reconstruït la seva vida després de la seva separació. «Recordo...», continua la Inma, «que el Sergio estava molt espantat. Ell era una criatura sense la seva mare». La Juani no tornava. Alguna cosa grinyolava. Gairebé immediatament van posar la denúncia per desaparició. Després de sortir de la comissaria, «vaig anar amb el Sergio a casa seva perquè no estigués sol i a esperar que la Juani, que la meva tia, tornés». Van esperar durant dues dècades. No va tornar.
Es deia Juana Canal i durant 19 anys van buscar sense resposta. Des d’aquest dijous 18 de desembre, i al llarg de tres episodis, En Paradero Desconocido –el pòdcast de prensa Ibérica que pot escoltar-se en aquest mitjà i a la resta dels diaris del grup editorial i a les principals plataformes d’àudio, s’endinsa en el cas de la dona desapareguda a Ciudad Lineal el febrer del 2003. Ho van disfressar de marxa voluntària però la realitat va descobrir un crim masclista silenciat durant gairebé dues dècades.
El primer dia, esperant respostes, la Inmaculada es va instal·lar a casa amb el seu cosí. «La primera impressió que tinc d’aquesta casa és la foscor», incideix, «recordo la cuina», descriu, «hi havia com un petit aparador. Els calaixos bolcats. Tot ple de joc de coberts, ganivets, forquilles... tot tirat per terra».
«La teva mare se n’ha anat»
«Sergio, hem tornat a discutir. La teva mare s’ha pres un munt de pastilles i se n’ha anat. Hi ha hagut un moment en què s’ha quedat molt grogui i m’ha amenaçat de beure. La buscaré». Aquesta nota, aquest tros de paper, és l’únic que troba el Sergio quan arriba a casa el 24 de febrer de l’any 2003. Està escrita per Jesús Pradales, el nòvio de la seva mare, Juana Canal. El Sergio conviu amb tots dos en un pis de Ciudad Lineal a Madrid. La nit en què la Juana desapareix, el jove de només 18 anys, no és a casa.
«Des del primer moment, jo veig senyals que alguna cosa no va bé». A la veu de l’Inma, neboda de la Juani, se suma la d’Ana María, germana de la desapareguda. «Igual com el Sergio també ho va sospitar», afirma. «La Juani no s’emporta absolutament res. És com si jo ara mateix estic aquí asseguda i, amb el posat, surto corrent. Jo no agafo DNI, jo no agafo targeta de banc, jo no... No agafo absolutament res...», reconstrueix.
«Estàvem molt nerviosos i el Sergio molt espantat. No sé quina hora devia ser... De matinada, ja cap a la una a les dues, sona la porta... Era ell»
L’Ana María i la Inmaculada reviuen al llarg del primer capítol del pòdcast les primeres hores després de trobar la nota. Com es van sentir. La nit avançava i la Juani no tornava. ¿On és? ¿Se n’haurà anat de veritat? «Tranquils no estàvem», recorda la jove neboda, «perquè vam ser incapaços de dormir a l’habitació». La Inmaculada i el seu cosí Sergio esperaven a casa la tornada de la dona. Si se’n va anar com van llegir, no tardaria a tornar. Mai se n’aniria sense més ni més. «Vam dormir tots dos al menjador, hi havia dues butaques situades a L. El Sergio va dormir en un i jo vaig dormir a l’altre perquè érem incapaços d’anar-nos-en a l’habitació... Estàvem dormint, agafats de la mà perquè no era una situació agradable», recorda. «Estàvem molt nerviosos i el Sergio molt espantat. No sé quina hora devia ser, era de matinada, ja cap a la una a les dues sona la porta... Era ell». Ell, a qui es refereix la Inmaculada, és Jesús Pradales. Llavors parella de la Juani –com l’anomenen a casa–, l’última persona que va estar amb ella a casa quan se’n va perdre el rastre i autor de la nota que va alertar a tots de la desaparició.
Davant els micròfons de Prensa Ibérica, al llarg dels tres episodis que ocupa el cas de la Juana, s’hi sumaran les veus de l’Ángel, cunyat de la desapareguda, i Juan Manuel Medina, advocat que ha defensat la família 20 anys després. En tres entregues, el pòdcast s’endinsarà en la desaparició i la fallida investigació inicial que va donar per bona la marxa voluntària (primer episodi); narrarà la troballa que ho canviaria tot, 19 anys després, en la segona entrega; i el judici, en la tercera, que va dictar culpable d’homicidi Jesús Pradales, autor de la nota, i parella en aquell moment de Juana Canal.
La Immaculada, l’Ana María i l’Ángel, família de la dona, tracen un perfil de la Juani. La seva història, la seva vida, la seva manera de ser. Parlen a cor obert de la duresa d’esperar, de buscar durant 20 anys i el dolor davant de la deixadesa policial.
Per afegir més dolor al dolor, les restes de la dona van ser trobades el 2019, aquest fet no es va notificar a la família fins al 2022, moment en què Prensa Ibérica va llançar un reportatge recordant la seva desaparició.
Durant gairebé 20 anys la família de la Juani va viure amb la hipòtesi policial única de la marxa voluntària. La realitat era una altra. Aquella mateixa matinada havia mort assassinada per l’autor de la nota. El seu cos, repartit en dues maletes, va aparèixer en una finca familiar d’ell, dues dècades després.
‘En Paradero Desconocido’ camina al costat de la seva família per aquests gairebé 20 anys de desaparició.
- ICL suspèn el projecte previst a Sallent per fabricar material per a bateries elèctriques
- Mor Joan Capdevila, cronista de Castellterçol i històric col·laborador de Regió7
- El pessebre d'una dona de 85 anys que ocupa una habitació sencera: 'Hi estic més d’un mes per muntar-lo
- Detenen un home a Igualada per estafar 10.000 euros a una constructora fent-se passar per un dels seus arquitectes
- Adeu a les transferències entre pares a fills: el que passa si Hisenda descobreix que tens de sobte uns diners inesperats
- Fins a cinc quilòmetres per llençar les escombraries: el nou model indigna els veïns de la Nou de Berguedà
- La revolució en la prevenció de problemes de retina arriba a Manresa
- S'inaugura aquest dijous als Dolors de Manresa el complex d’oci per a infants i famílies Happylandia Park