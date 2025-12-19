Un expert de Manresa en accessoris per a cotxes llança aquesta alerta sobre la balisa V16: "Per garantir la seguretat..."
Diferents veus del sector de l'automòbil i els serveis d'emergències alerten que la llum obligatòria a partir de l'1 de gener pot no ser suficient
Pocs dies abans que s'activi l'obligatorietat de les balises V16 en tots els vehicles, diferents veus autoritzades alerten que l'ús d'aquest dispositiu no és suficient. Aquests innovadors aparells estan dissenyats per substituir els tradicionals triangles de preavís de perill, amb l’objectiu de reduir l’accidentalitat a les carreteres. Tot i això, cada vegada hi ha més experts, com la del bomber Edi Díaz, que avisen que la llum que emet aquest aparell pot no ser suficient en alguns casos. Adrià Cifuentes, responsable de la botiga d'accessoris per a automòbils Viperscar de Manresa, ja alertava d'això a Regió7 el mes de novembre.
L’1 de gener del 2026 és la data en què la Direcció General de Trànsit (DGT) ha establert que les balises V16 seran d’ús obligatori, marcant un punt d’inflexió en la seguretat viària a l'Estat. Aquesta mesura, impulsada per l’administració, busca reduir la sinistralitat associada a l’atropellament de conductors que circulen per la calçada per senyalitzar una avaria. Malgrat els avantatges tecnològics de la geolocalització i la connexió directa amb el núvol de la DGT, la transició ha despertat dubtes entre aquells que es dediquen al món de l'automòbil o els rescats. Per exemple, l'Adrià Cifuentes es mostrava escèptic per la manca de llum d'aquests dispositius, atès que pot resultar insuficient a l'hora d'alertar a altres conductors. Segons el seu parer, valdria més combinar les balises amb els actuals triangles de presenyalització per garantir una seguretat plena.
Accidents complexos: un escenari complicat
Se subscriu Díaz, bomber destinat a València, s’ha convertit en el portaveu d’una preocupació latent mitjançant un vídeo difós a TikTok que ha aconseguit un gran impacte. El seu missatge és clar: la tecnologia ajuda, però la física de la carretera imposa limitacions que una llum al sostre, per molt intensa que sigui, no sempre pot resoldre. Aquest membre dels cossos de seguretat avisa que hi ha accidents, com pot ser quan un vehicle bolca sobre el lateral, és difícil col·locar la llum i sense que la seva visibilitat quedi compromesa.
Un altre dels arguments dels professionals de les emergències gira entorn la capacitat de reacció de la resta de conductors. Punts amb poca visibilitat com canvis de rasant o corbes sense visibilitat requereixen un avís previ, considera Díaz. La balisa, en situar-se sobre l'obstacle, no és suficient. "El conductor que s'hi acosta es troba el perill de cop, sense marge de maniobra", alerta. Per tal d'evitar situacions de risc com aquestes, el bomber alerta que és vital no desfer-nos dels triangles d'emergència. Insisteix que aquests elements permeten senyalitzar el perill amb 50 metres d’antelació, una distància que ofereix segons d’or perquè la resta d’automobilistes puguin reduir la velocitat i esquivar l’incident. Prescindir d’aquesta eina de preavís podria incrementar el risc de col·lisions secundàries, aquelles que es produeixen quan un cotxe impacta contra un accident previ que no ha pogut veure a temps.
- Edi Díaz, bomber, alerta sobre les noves balises V16: “No volem haver de rescatar ningú de dins d'un vehicle”
